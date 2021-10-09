360年來首科　安平開台天后宮辛丑年靈寶朝真祈安延壽禮斗法會

▲台南安平開台天后宮舉辦首科「安平開台天后宮靈寶朝真祈安延壽禮斗法會」，市長黃偉哲代表市民點燃台南市公斗聖火，展開4天科儀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平開台天后宮擇定於湄洲祖廟天上聖母東遊駐守台南安平，護台360週年，舉辦首科「安平開台天后宮靈寶朝真祈安延壽禮斗法會」，10月8日（農曆9月3日）-10月11日（農曆9月6日），於安平開台天后宮莊嚴隆重舉行，禮請市長黃偉哲代表市民點燃台南市公斗聖火，展開為期4天莊嚴隆重的道教傳統科儀。

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該法會由台南安平道壇主行科儀，由王德和、王浤儒高功道長主法。該宮主委盧友禮表示，今年適逢延平郡王奉迎湄洲天后宮天上聖母駐駕安平護台360週年，是具有紀念意義的一年，特別求筶請示主祀天上聖母賜福，舉行禮斗法會，廟方特別為全台南市祈福，希望能夠藉由拜斗科儀受眾神護持、避厄趨吉，在疫禍病毒一波波的氾濫打擊，能夠借助宗教力量提振勇往直前的信心。

台南市長黃偉哲於8日晚間8時30分許抵達安平開台天后宮，由盧友禮主委陪同淨穢後登上頂殿三祈願。黃偉哲市長表示，以最虔誠的心意與「安平媽」暨眾神最近距離接觸，希望能將心裡悄悄話訴願，一是感恩媽祖東遊來到台灣護佑全台子民，期盼能繼續靈光照耀。二是感恩安平開台天后宮為台南市全民設置「公斗」，在政府全方位防疫政策下，人民平安健康，期盼在道教傳統靈寶朝真祈安延壽禮斗法會，能夠庇佑全民除了有形的COVID-19防疫針劑保護之外，也能借助禮斗法器照耀全市元辰光采、市政前途光明。三是虔誠祈願安平媽暨禮斗法會期間降臨的眾神聖真神靈能夠為台南市加持，庇佑四時無災、八節有慶、風調雨順、國泰民安，祥瑞之光寵幸。

盧友禮主委表示，「禮斗」在台灣北部頗為盛行，尤其是企業界的大老闆，深信道教特有的保命延壽儀式，能夠協助事業蓬勃發展，此項高深的道教科儀，需延請道行高深的道長執法，透過高功道長以「步罡踏斗」演法，進入斗府內由「斗府神司」眾神爲信眾的「元辰宮」增添光采，撐起保護傘，科儀運行過程加上安平開台天后宮安平媽及諸神威力的加持，能保命、保身、祛禍納福、延壽添財，或為公司行號祈佑生意興隆、業務順利；於禮斗者能夠「光彩煥發」、於公司行號能夠大發利市；另一方面，在斗府內的「斗府神司」眾神聖真護持下，形成層層保護膜，協助禮斗者度過各種考驗難關，「斗府」有如「寶瓶」，內置各種寶物神器的加持，可發揮不可思議之神佑威力。

王浤儒道長指出，道教特有的「禮斗朝真」科儀中，進行「拜斗」的「斗燈」佈局，蘊涵著宇宙生命源生不息的象徵意義，「斗燈」有如載育生息的宇宙天地，內置白米，象徵宇宙星辰、星羅棋布，以及地面上五穀豐收；「斗燈」內設置能讓生命正能量運轉的各項法器：「生機無限-米」、「神光照耀-燈」、「扶佑庇護-傘」、「元辰光彩-籤」、「量善度正-尺」、「心存公道-秤」、「斬惡護身-劍」、「鑑惡圓滿-鏡」、「剪除邪念-剪」等法器，經由道長演法，讓參加禮斗的個人與事業單位向媽祖及眾神祈願庇佑消災解厄、祈福延壽、事業利市、添丁啟慧。

「安平開台天后宮辛丑年靈寶朝真祈安延壽禮斗法會」於10月8日（農曆歲次辛丑9月3日星期五）晚上6時焚油逐穢、潔淨壇界後，正式禮斗起鼓，點燃辰燈，發奏表文。10月9日（農曆歲次辛丑9月4日星期六）上午8時啟請神聖、中午11時午供獻寶、下午2時頌讚《五斗真經》、下午4時30分進行「造橋過限」科儀、晚間6時30分進行「焚燈捲簾」。10月10日（農曆歲次辛丑9月5日星期日）上午8時「道場陞壇」、中午11時午供獻寶、下午2時宣演經懺、下午3時30分進行「五臟神水」科儀、下午4時30分進行「造橋過限」科儀、晚間6時30分進行「收攝命魔」演法。10月11日（農曆歲次辛丑9月6日星期一）上午8時重鳴法鼓、上午9時15分「登棚拜表」演法、中午11時午供獻寶、下午2時「改連真科」、下午4時進行「延壽真科」、下午4時40分進行「財神賜財真科」、晚間7時謝壇圓滿，全日並有消災解厄過限科儀。

該次禮斗法會各斗首如下：總斗首、副總斗首、玉皇上帝斗首、紫微大帝斗首、斗姥元君斗首、東斗星君斗首、南斗星君斗首、西斗星君斗首、北斗星君斗首、中斗星君斗首、天上聖母大媽斗首、天上聖母二媽斗首、天上聖母三媽斗首、天上聖母四媽斗首、東路財神斗首招財天尊、南路財神斗首納珍天尊、西路財神斗首招財使者、北路財神斗首利市天尊、中路財神斗首光明天尊、延平郡王斗首、水仙尊王禹帝斗首、水仙尊王楚王斗首、水仙尊王奡王斗首、水仙尊王屈原斗首、水仙尊王伍員大夫斗首、東海龍王斗首、南海龍王斗首、西海龍王斗首、北海龍王斗首、石將軍（公）斗首、石將軍（媽）斗首、文昌帝君斗首、太歲星君斗首、中壇元帥斗首、虎爺將軍斗首、千里眼將軍斗首、順風耳將軍斗首、甘輝將軍斗首、萬禮將軍斗首、延壽平安斗首、添福祈安斗首，以上斗首歡迎大家報名，共襄盛舉，同沾法喜。