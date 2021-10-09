　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

360年來首科　安平開台天后宮辛丑年靈寶朝真祈安延壽禮斗法會

▲台南安平開台天后宮舉辦首科「安平開台天后宮靈寶朝真祈安延壽禮斗法會」，市長黃偉哲代表市民點燃台南市公斗聖火，展開4天科儀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南安平開台天后宮舉辦首科「安平開台天后宮靈寶朝真祈安延壽禮斗法會」，市長黃偉哲代表市民點燃台南市公斗聖火，展開4天科儀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平開台天后宮擇定於湄洲祖廟天上聖母東遊駐守台南安平，護台360週年，舉辦首科「安平開台天后宮靈寶朝真祈安延壽禮斗法會」，10月8日（農曆9月3日）-10月11日（農曆9月6日），於安平開台天后宮莊嚴隆重舉行，禮請市長黃偉哲代表市民點燃台南市公斗聖火，展開為期4天莊嚴隆重的道教傳統科儀。▲台南安平開台天后宮舉辦首科「安平開台天后宮靈寶朝真祈安延壽禮斗法會」，市長黃偉哲代表市民點燃台南市公斗聖火，展開4天科儀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南安平開台天后宮舉辦首科「安平開台天后宮靈寶朝真祈安延壽禮斗法會」，市長黃偉哲代表市民點燃台南市公斗聖火，展開4天科儀。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南安平開台天后宮舉辦首科「安平開台天后宮靈寶朝真祈安延壽禮斗法會」，市長黃偉哲代表市民點燃台南市公斗聖火，展開4天科儀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

該法會由台南安平道壇主行科儀，由王德和、王浤儒高功道長主法。該宮主委盧友禮表示，今年適逢延平郡王奉迎湄洲天后宮天上聖母駐駕安平護台360週年，是具有紀念意義的一年，特別求筶請示主祀天上聖母賜福，舉行禮斗法會，廟方特別為全台南市祈福，希望能夠藉由拜斗科儀受眾神護持、避厄趨吉，在疫禍病毒一波波的氾濫打擊，能夠借助宗教力量提振勇往直前的信心。

▲台南安平開台天后宮舉辦首科「安平開台天后宮靈寶朝真祈安延壽禮斗法會」，市長黃偉哲代表市民點燃台南市公斗聖火，展開4天科儀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲於8日晚間8時30分許抵達安平開台天后宮，由盧友禮主委陪同淨穢後登上頂殿三祈願。黃偉哲市長表示，以最虔誠的心意與「安平媽」暨眾神最近距離接觸，希望能將心裡悄悄話訴願，一是感恩媽祖東遊來到台灣護佑全台子民，期盼能繼續靈光照耀。二是感恩安平開台天后宮為台南市全民設置「公斗」，在政府全方位防疫政策下，人民平安健康，期盼在道教傳統靈寶朝真祈安延壽禮斗法會，能夠庇佑全民除了有形的COVID-19防疫針劑保護之外，也能借助禮斗法器照耀全市元辰光采、市政前途光明。三是虔誠祈願安平媽暨禮斗法會期間降臨的眾神聖真神靈能夠為台南市加持，庇佑四時無災、八節有慶、風調雨順、國泰民安，祥瑞之光寵幸。

▲台南安平開台天后宮舉辦首科「安平開台天后宮靈寶朝真祈安延壽禮斗法會」，市長黃偉哲代表市民點燃台南市公斗聖火，展開4天科儀。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南安平開台天后宮舉辦首科「安平開台天后宮靈寶朝真祈安延壽禮斗法會」，市長黃偉哲代表市民點燃台南市公斗聖火，展開4天科儀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

盧友禮主委表示，「禮斗」在台灣北部頗為盛行，尤其是企業界的大老闆，深信道教特有的保命延壽儀式，能夠協助事業蓬勃發展，此項高深的道教科儀，需延請道行高深的道長執法，透過高功道長以「步罡踏斗」演法，進入斗府內由「斗府神司」眾神爲信眾的「元辰宮」增添光采，撐起保護傘，科儀運行過程加上安平開台天后宮安平媽及諸神威力的加持，能保命、保身、祛禍納福、延壽添財，或為公司行號祈佑生意興隆、業務順利；於禮斗者能夠「光彩煥發」、於公司行號能夠大發利市；另一方面，在斗府內的「斗府神司」眾神聖真護持下，形成層層保護膜，協助禮斗者度過各種考驗難關，「斗府」有如「寶瓶」，內置各種寶物神器的加持，可發揮不可思議之神佑威力。

▲台南安平開台天后宮舉辦首科「安平開台天后宮靈寶朝真祈安延壽禮斗法會」，市長黃偉哲代表市民點燃台南市公斗聖火，展開4天科儀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王浤儒道長指出，道教特有的「禮斗朝真」科儀中，進行「拜斗」的「斗燈」佈局，蘊涵著宇宙生命源生不息的象徵意義，「斗燈」有如載育生息的宇宙天地，內置白米，象徵宇宙星辰、星羅棋布，以及地面上五穀豐收；「斗燈」內設置能讓生命正能量運轉的各項法器：「生機無限-米」、「神光照耀-燈」、「扶佑庇護-傘」、「元辰光彩-籤」、「量善度正-尺」、「心存公道-秤」、「斬惡護身-劍」、「鑑惡圓滿-鏡」、「剪除邪念-剪」等法器，經由道長演法，讓參加禮斗的個人與事業單位向媽祖及眾神祈願庇佑消災解厄、祈福延壽、事業利市、添丁啟慧。

▲台南安平開台天后宮舉辦首科「安平開台天后宮靈寶朝真祈安延壽禮斗法會」，市長黃偉哲代表市民點燃台南市公斗聖火，展開4天科儀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「安平開台天后宮辛丑年靈寶朝真祈安延壽禮斗法會」於10月8日（農曆歲次辛丑9月3日星期五）晚上6時焚油逐穢、潔淨壇界後，正式禮斗起鼓，點燃辰燈，發奏表文。10月9日（農曆歲次辛丑9月4日星期六）上午8時啟請神聖、中午11時午供獻寶、下午2時頌讚《五斗真經》、下午4時30分進行「造橋過限」科儀、晚間6時30分進行「焚燈捲簾」。10月10日（農曆歲次辛丑9月5日星期日）上午8時「道場陞壇」、中午11時午供獻寶、下午2時宣演經懺、下午3時30分進行「五臟神水」科儀、下午4時30分進行「造橋過限」科儀、晚間6時30分進行「收攝命魔」演法。10月11日（農曆歲次辛丑9月6日星期一）上午8時重鳴法鼓、上午9時15分「登棚拜表」演法、中午11時午供獻寶、下午2時「改連真科」、下午4時進行「延壽真科」、下午4時40分進行「財神賜財真科」、晚間7時謝壇圓滿，全日並有消災解厄過限科儀。

▲台南安平開台天后宮舉辦首科「安平開台天后宮靈寶朝真祈安延壽禮斗法會」，市長黃偉哲代表市民點燃台南市公斗聖火，展開4天科儀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該次禮斗法會各斗首如下：總斗首、副總斗首、玉皇上帝斗首、紫微大帝斗首、斗姥元君斗首、東斗星君斗首、南斗星君斗首、西斗星君斗首、北斗星君斗首、中斗星君斗首、天上聖母大媽斗首、天上聖母二媽斗首、天上聖母三媽斗首、天上聖母四媽斗首、東路財神斗首招財天尊、南路財神斗首納珍天尊、西路財神斗首招財使者、北路財神斗首利市天尊、中路財神斗首光明天尊、延平郡王斗首、水仙尊王禹帝斗首、水仙尊王楚王斗首、水仙尊王奡王斗首、水仙尊王屈原斗首、水仙尊王伍員大夫斗首、東海龍王斗首、南海龍王斗首、西海龍王斗首、北海龍王斗首、石將軍（公）斗首、石將軍（媽）斗首、文昌帝君斗首、太歲星君斗首、中壇元帥斗首、虎爺將軍斗首、千里眼將軍斗首、順風耳將軍斗首、甘輝將軍斗首、萬禮將軍斗首、延壽平安斗首、添福祈安斗首，以上斗首歡迎大家報名，共襄盛舉，同沾法喜。

►平口褲竟然「涼涼的」！

ET快訊
搶好食券才數位綁定！網見1原因後悔了
LINE用法改變超有感！過來人認同炸：早該這麼做
快訊／習近平對台最新談話　「背叛祖國沒好下場」
美女網紅離世！18歲長黑痣沒管竟是癌末
9天零確診「打疫苗卻出事」　醫曝八大開放最壞劇本
「超胸」電信正妹店長　36G放桌上引暴動！本尊找到了
時尚歐巴領「越光寶盒」！女店員一句話救了他
《大學生》女星狂打玻尿酸！鼻型崩壞變超大

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

班班有冷氣！南投縣砸10億　國中小裝7235台空調

男友LINE傳「2字」暗號！揭心碎噁爛真相　老司機搖頭：分了吧

一秒分辨台北人！網抖出「2特徵」準爆：跟不上的那種　天龍人認了

連9天零確診「卻因打疫苗出事」　醫曝八大行業開放最壞劇本

鶯歌、湖口段「一片紅」！北部國道多處壅塞　南港湧車潮車速40km

友人爸「只因太懶」沒拿五倍券！不領一族曝理由　他震驚喊QQ

國慶連假出遊注意！往綠島、蘭嶼海運「停航時間」一覽

360年來首科　安平開台天后宮辛丑年靈寶朝真祈安延壽禮斗法會

颱風圓規估「明晚發海警」　暴風圈侵襲機率曝！各國預測路徑出爐

快訊／莫德納113萬劑凌晨抵台！供第12輪施打　陳時中14:00說明

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

港男緊盯街頭正妹不慎踢到階梯　當場「大仆街」暴衝撞前方招牌XD

楊麗菁還原「醫院遭女毆打」　報案求自保：她誣指我！

王思佳產後漲奶「下樓梯要捧」XD　天天「翻起來洗」：發現新世界！

張文綺跟軍人「有私交」盼2年內嫁　心疼林依晨懷孕辛苦「想早點生」

班班有冷氣！南投縣砸10億　國中小裝7235台空調

男友LINE傳「2字」暗號！揭心碎噁爛真相　老司機搖頭：分了吧

一秒分辨台北人！網抖出「2特徵」準爆：跟不上的那種　天龍人認了

連9天零確診「卻因打疫苗出事」　醫曝八大行業開放最壞劇本

鶯歌、湖口段「一片紅」！北部國道多處壅塞　南港湧車潮車速40km

友人爸「只因太懶」沒拿五倍券！不領一族曝理由　他震驚喊QQ

國慶連假出遊注意！往綠島、蘭嶼海運「停航時間」一覽

360年來首科　安平開台天后宮辛丑年靈寶朝真祈安延壽禮斗法會

颱風圓規估「明晚發海警」　暴風圈侵襲機率曝！各國預測路徑出爐

快訊／莫德納113萬劑凌晨抵台！供第12輪施打　陳時中14:00說明

國慶前夕北市警局掃黑槍　11煞被揪出「16槍+143彈」

班班有冷氣！南投縣砸10億　國中小裝7235台空調

連假首日小琉球萬人登島　沙丁魚人潮擠爆碼頭

歐陽娜娜撞衫打趴「韓第一腿精」！尬少女感穿搭…結局逆轉勝

IG超夯打卡新景點！隱身日月潭純白民宿　睜眼就看見絕美日出

台南警「11種語言+熱舞」祝壽分局長！145秒影片外流遭疑拍馬屁

強力維護山區安寧　國慶連假前夕環、警、監聯合稽查

男友LINE傳「2字」暗號！揭心碎噁爛真相　老司機搖頭：分了吧

美國校園也瘋《魷魚遊戲》！警察嗨玩木頭人　大學生崩潰：要遲到啦

印地安泉謝淑薇一日兩戰　女雙晉級16強、女單64強止步

豬也有粉刺！下巴藏巨無霸黑頭　白色油脂擠出來...跟硬幣一樣大

生活熱門新聞

女冰敷下體「驚見監視器」　診所畫面曝光她怒了

加油站「用菜瓜布」洗車　車主看愛車一片雪花崩潰

查好食券店家「怒爆2巨雷」　妹子綁定數位GG

打高端能飛哪？「台人常去國家」入境規定一次看

「5生肖」寒露後運勢暴漲！

圓規暴風圈大　北部可能放颱風假

圓規不排除侵台！大拐彎炸豪雨

5子女吞2千萬家產！79歲媽慘被棄公園

違停紅黃線不開放檢舉！網：那幹嘛劃線

圓規颱風不排除侵台　「共伴效應」北台灣下週防致災降雨

龍K之戰　葉丙成曝這字史上最多人唸對

飛機座位代碼有秘密　網見原因讚翻：有智慧

熱炒店菜單上有狐狸！老闆娘曝真相超烏龍

即／莫德納113萬劑抵台！凌晨1點19分降落桃機

更多熱門

相關新聞

安平開台天后宮、統一獅開球活動

安平開台天后宮、統一獅開球活動

台南安平開台天后宮與統一獅職棒合作的「有球必應」活動，10月3日傍晚在台南市立棒球場登場，統一獅與富邦捍將的對抗賽，特邀請台南安平開台天后宮主委盧友禮與總幹事林國明共同主持開球。

高雄驚見恐怖雙刀男　闖鄰居家「架頸」要砍人

高雄驚見恐怖雙刀男　闖鄰居家「架頸」要砍人

安平觀音亭盂蘭盆消災祈福法會

安平觀音亭盂蘭盆消災祈福法會

媽媽和三嬸鬼月相續死亡　南投今晚「祭三喪」

媽媽和三嬸鬼月相續死亡　南投今晚「祭三喪」

台南安平開台天后宮做16歲

台南安平開台天后宮做16歲

關鍵字：

安平開台天后宮禮斗法會

讀者迴響

熱門新聞

鄭家純屠龍「裡面什麼都沒穿」！　直播觸及破100萬

BYG被爆洩漏戰隊機密地下操盤　

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

丁特《天堂M》槓橘子官方終聲明

《魷魚》玻璃師傅兒被打死　真實人生比戲殘酷

雙寶媽付不起看診費！絕望自拔11顆牙

快訊／《LOL》BYG茂安確定禁賽

女歌手亂收禮物　回台「夜夜春夢」

楊麗菁醫院被「毆打辱罵」　民眾全程圍觀…連警衛都無視

26歲2800萬台北買房　他曝不靠爸成功秘訣

女冰敷下體「驚見監視器」　診所畫面曝光她怒了

加油站「用菜瓜布」洗車　車主看愛車一片雪花崩潰

查好食券店家「怒爆2巨雷」　妹子綁定數位GG

一早急著領五倍券…人夫背後故事藏洋蔥

台疫苗死亡數超過染疫亡　陸網友大驚

更多

最夯影音

更多
雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！
陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面