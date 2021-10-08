A柱遮眼！基隆計程車左轉撞死婦　運將鎖眉慌了：撞到才知有人

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市新民路、中山一路口今(8日)下午1時55分許發生死亡車禍，一名高齡83歲的林蔡姓老婦人當時行走斑馬線過馬路，不料一輛左轉的計程車卻因A柱遮擋視線，導致吳姓駕駛未注意到婦人，當即猛力撞上，由於撞擊力道強大，婦人當場失去呼吸心跳，經送往基隆長庚搶救後，仍於下午2時43分宣告不治死亡。

▲基隆計程車路口左轉撞死老婦人。（圖／記者郭世賢翻攝）

肇事的吳姓駕駛(44歲)表示，當時他載著客人沿新民路行駛，經過路口時準備左轉駛入中山一路，不料卻疑似因A柱遮擋視線，未注意到斑馬線上有行人，當場撞上。吳姓運將眉頭緊鎖，表示當時自己是綠燈、行人號誌也是綠燈，「我剛剛要左轉，沒有看到她從哪裡走出來，可能是因為轉彎時角度出現視線死角，如果我有看到她一定不會發生，就是撞到了我才知道有人！」

▲肇事的吳姓運將配合警方酒測時眉頭緊鎖。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方調查，當時撞擊力道相當強大，計程車撞上婦人後還一度滑行道人行道處，鄰近的路樹遭撞倒塌、車頭擋風玻璃也碎裂，而警消獲報到場時，遭撞婦人的拖鞋、隨行雨傘掉落在一旁，而她早已沒有呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治死亡。吳姓駕駛酒測值為零，由於其車上的行車紀錄器損壞已久，確切肇事原因為何，還有待進一步釐清。

▼老婦人的拖鞋、雨傘、佛珠等物掉落在地。（圖／記者郭世賢翻攝）