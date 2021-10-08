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農民遇上工科生　多年痛點有解　水果保鮮棄置率大降

▲▼ 農民遇上工科生 多年痛點有解 水果保鮮棄置率大降 。（圖／業者提供）

▲恰口團隊研發的天然水果保鮮製劑，現今已得到良好試驗結果。以芒果為例，減少20%的果實棄置，良率從70%提升至90%，預估增加8億元產值。(圖片來源：恰口貿易團隊提供)

圖、文／恰口貿易團隊提供

水果過熟是農民產銷時最常面臨的問題之一。水果保鮮專家「恰口Charco」，研發出天然成分的水果保鮮製劑，延長水果保鮮時間、有效解決病害問題，不僅幫助農民生產銷售，同時減少蔬果棄置，而這項切中農業痛點的新發明，竟是一群工科年輕人所研發。

恰口Charco貿易公司創辦人柯志諭過去參加各大發明競賽，喜歡解決問題的他，在工研院工作時，碰上了一群因芒果病害問題困擾不已的產銷班農民。當時，農民聽說碳材可以應用在水果保鮮，所以想試試看能不能有延熟應用，因此找上專精加工碳粉的柯志諭。在仔細了解農民的問題後，柯志諭找了一群夥伴，開始試著從土壤、水果找問題，對農業一無所知的他們，從此踏上了水果保鮮這條路。

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▲▼ 農民遇上工科生 多年痛點有解 水果保鮮棄置率大降 。（圖／業者提供）

▲恰口團隊受益於農友們無私提供的寶貴知識，最初的產銷班農友，成了恰口最佳的「代言人」。

為了讓水果在銷售時維持新鮮、好看，種植過程需耗費大量的成本及人力，恰口提出新解方：萃取果皮中保鮮抑菌的成分，與小顆粒的碳晶球結合，製成專用的水果保鮮製劑，可在水果採收前或販售時噴灑。保鮮製劑延長3倍以上的保鮮期，且可抑制40％的病害，保存期間可減少果實的失重，避免影響口感；另外，保鮮製劑的成分相當天然，可進入生態鏈自然分解。

農友無私提供的寶貴知識，加上恰口團隊的專業技術，成功改善保鮮問題，最初的產銷班農友，也成了恰口最佳的「代言人」；然而仍有完全不願意嘗試的農民，讓柯志諭一度相當挫折，但他仍然相信自家產品，繼續嘗試各種不同品項的水果。現今已在芒果、火龍果、椪柑等得到良好試驗結果，以芒果為例，減少20%的果實棄置，良率從70%提升至90%，預估可增加8億元的產值收入。

今年恰口加入好食好事加速器，希望可以透過好食好事的課程，協助團隊原先較弱的財務；柯志諭表示，好食好事的業師給予恰口非常多協助，讓恰口可以藉業師專業且豐富的經驗，在業務版圖上創造更多可能。

好食好事基金會執行長陳茂嘉表示，頂新和德基金捐助人代表魏應充先生2017年捐助成立好食好事基金會後，基金會即在隔年推出台灣第一個食農新創加速器，累計到去年底已輔導25個新創團隊，其中14家在輔導後取得更多投資，實收資本額成長1.1億元。

頂新和德基金自2015年設立到去年底，累計已在青年人才培育、飲食研究發展等四大領域，實質捐助近36萬人次、累計支持4千多間團體機構。基金會希望能透過好食好事加速器計畫，協助更多食農新創業者發展、為食農注入更多動能。

▲▼ 農民遇上工科生 多年痛點有解 水果保鮮棄置率大降 。（圖／業者提供）

▲透過恰口團隊的天然水果保鮮製劑，水果的保鮮期將可延長3倍以上。

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