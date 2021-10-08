「海拔最高派出所」施工轉型ing　年底雪季將變身追星族新據點

▲曾是台灣海拔最高派出所的昆陽所，目前正改建為具觀星和環境教育功能的多功能遊客中心。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

「海拔最高派出所」即將搖身變為合歡山的多功能旅遊服務中心：仁愛警分局昆陽派出所裁撤閒置已20年，南投縣政府配合「合歡山國際暗空公園」的成立，爭取交通部觀光局補助改建位置相近的昆陽所，目前持續施工中，預計年底完工後，不但能作為警消單位的雪季勤務中繼站，國內「追星族」也將有另一交流同樂的好去處。

｢合歡山國際暗空公園｣去年通過國際暗天協會認證，南投縣政府投入2500萬元經費改善、營造沿線觀星環境，包括整建鳶峰、昆陽等2處旅遊服務中心及停車場周邊，希望此新興觀星景點具備國際級水準，未來結合清境農場觀景步道，計畫形成「白天賞景看綿羊、晚上觀星」的全新觀光旅遊軸線與風潮。

▲昆陽派出所今年中動工整建前為合歡山雪季救護站。（圖／南投縣政府提供）

其中昆陽停車場內海拔3070公尺的昆陽派出所，原為全國最高派出所，裁撤多年後，現作為合歡山雪季救護站；縣府去年獲交通部觀光局補助450萬元，計畫整修屋頂及內外牆壁、門窗及油漆並增設無障礙設施，卻因老建築興建之初並無建照使照，轄管停車場的太魯閣國家公園管理處不同意施工，至縣府找到1985年該所用電繳費證明、備齊相關資料後，太管處才放行在今年中動工。

南投縣觀光處指出，昆陽派出所於年底整建完工、轉型多功能旅遊服務中心後，除可趕上雪季，提供警消、縣府單位進駐執行輸運和維安工作，也可配合合歡山國際暗空公園，成為觀星、環境教育的最佳據點。



►微熱山丘砸18億轉戰南投新設旺來園區 打造全新森林化觀光工廠