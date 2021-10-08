日新相岸田文雄與習近平電話會談　強調「構建穩定的中日關係」

▲岸田文雄和習近平舉行電話會談。（合成圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

據共同社報導，日本官員透露，日本新首相岸田文雄8日與中國國家主席習近平舉行電話會談，是岸田4日上任以來首次與習近平對話。10日下午，大陸官媒《央視》也證實，並公開談話內容。

據《央視》報導，習近平強調，中日是近鄰，「親仁善鄰，國之寶也」。維護和發展中日友好合作關係，符合兩國和兩國人民根本利益，也有利於亞洲乃至世界和平、穩定、繁榮。當前，中日關係機遇和挑戰並存，中方讚賞日本新政府重視保持兩國高層溝通，願同日方加強對話合作，本著以史為鑒、開創未來精神，推動構建契合新時代要求的中日關係。明年是中日邦交正常化50周年，希望雙方重溫初心，相向而行，共同迎接這一重要歷史節點，開辟兩國關係新的發展前景。

習近平指出，中日要認真汲取兩國關係正反兩方面經驗，恪守中日四個政治文件確立的各項原則，切實踐行「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識，妥善處理歷史、涉台等重大敏感問題，管控好分歧，把握好正確方向，維護好兩國關係政治基礎和大局。雙方應該加強治國理政交流和經濟政策協調，共同維護公平開放的貿易和投資環境，實現更高水平的優勢互補和互利共贏，更好造福兩國人民。雙方應該踐行真正的多邊主義，本著各自根本利益和人類共同利益，弘揚和而不同、和衷共濟的東亞智慧，積極促進區域合作，協調應對全球性挑戰，維護世界和平穩定發展，祝賀日本成功舉辦東京奧運會，歡迎日方積極參加明年2月北京冬奧會。

岸田文雄對中國國慶表示祝賀，岸田表示，當前國際和地區形勢下，日中關係正在邁入新時代，日方願同中方一道，從日中關係歷史中汲取重要啟示，以明年日中邦交正常化50周年為契機，共同努力構建契合新時代要求的建設性的、穩定的日中關係，雙方應該通過對話管控分歧；日方願同中方繼續加強經濟合作和民間交流，就抗擊新冠肺炎疫情、氣候變化等重要國際地區問題密切溝通合作，日方期待北京冬奧會順利召開。