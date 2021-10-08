　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸自主晶片供應商飛騰增資　阿里百度入股分持1％及0.85％

▲飛騰信息公司自主研發的國產高性能通用計算微處理器。（圖／CFP）

▲飛騰信息公司自主研發的國產高性能通用計算微處理器。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸自主核心芯片（晶片）供應商飛騰信息公司近日進行新一輪增資擴股，包括阿里及百度接入股，分持1％及0.85％股份。此外，包括國開科技創投、航天科工資產管理有限公司等多家新股東也入局。飛騰信息公司註冊資本也從6.66億元人民幣（約28.6億元新台幣）增至7.49億元人民幣（約32.2億元新台幣）。

▲▼中國計畫研製屬於自己的芯片。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲飛騰信息為大陸自主核心晶片供應商。（示意圖／達志影像／美聯社）

《澎湃新聞》報導，根據《天眼查》股權穿透顯示，飛騰信息大股東為中國長城科技集團股份有限公司，持有28.035%股份。增資後，阿里（杭州阿里巴巴創業投資管理有限公司）持有1%的股權，百度關聯公司（達孜縣百瑞翔創業投資管理有限責任公司）持有0.85%。飛騰信息成立於2014年8月，法定代表人芮曉武。

公開資訊顯示，飛騰信息公司為大陸領先的自主核心晶片供應商，由中國電子信息產業集團、天津市濱海新區政府和天津先進技術研究院於2014年聯合成立。飛騰公司總部設在天津，在北京設有分公司，在長沙、成都和廣州設有子公司，在深圳、南京、西安、銀川、瀋陽、海口等地設有辦事處。

飛騰信息稱，公司致力于飛騰系列國產高性能、低功耗通用計算微處理器的設計研發和產業化推廣，同時聯合眾多國產軟硬體生態廠商，提供基於國際主流技術標準、中國自主先進的全國產信息系統整體解決方案，支撐國家信息安全和重要工業安全。

►平口褲竟然「涼涼的」！

ET快訊
速食店人妻與同事激戰31次！　小王下場悽慘
22歲男打BNT得心包膜炎！　「心臟像被掐住」急救醫
超巨大颱風！圓規暴風圈2千km　北部最有機會達「颱風假標準」
查好食券店家「怒爆2巨雷」　妹子綁定數位GG！苦主：根本無法
超兇女「撐爆皮卡丘T恤」！　網全暈了：比賽好好看
快訊／諾貝爾和平獎出爐！　2人同摘桂冠
主計長說謊？「沒聽到蚵仔才說20元」　影片1句話自打臉
快訊／A柱遮眼！　計程車左轉撞死過馬路行人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

老爸趕著上班！倒車活活壓死2歲男童　一看崩潰：是自己兒子

炒作共機又來了　張競：政府創造「想像時空」製造恐慌

日新相岸田文雄與習近平電話會談　強調「構建穩定的中日關係」

美團逼商家「二選一」壟斷市場　陸市監總局重罰148億

陸自主晶片供應商飛騰增資　阿里百度入股分持1％及0.85％

17歲女高中生「被強制做手術」　醫開刀一半…逼她打電話借錢繳費

警破門逮嫖娼客　女子呆坐床邊遮身體：等我穿好衣服可以嗎？

遇近40年來最大洪峰　山西汾河堤壩潰堤「出現20公尺決口」

「我媽3天沒打我了」！小學生作文爆紅　意外曝父親戴綠帽

山西暴雨27座煤礦場停產　內蒙72處煤礦場獲批有望年增產9925萬噸

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

《火神》義陽媽洪綺陽獨居過世！　享年51歲..劉冠廷「難過到說不出話」

英國鬥牛犬聽到被領養眼神發亮　小主人蹲下親吻安撫：回家吧！

柯震東二度拚金馬影帝：還是很想拿啦！　被李心潔洗澡「應該是她第一個洗的成年人」

敢不專情！抗議奴才帶別的喵回家　虎斑貓氣衝洗碗槽「拉黃金進洞」

跳舞拍抖音影片！突被「大臉亂入」　奴才模糊變背景...橘貓：看我就好

老爸趕著上班！倒車活活壓死2歲男童　一看崩潰：是自己兒子

炒作共機又來了　張競：政府創造「想像時空」製造恐慌

日新相岸田文雄與習近平電話會談　強調「構建穩定的中日關係」

美團逼商家「二選一」壟斷市場　陸市監總局重罰148億

陸自主晶片供應商飛騰增資　阿里百度入股分持1％及0.85％

17歲女高中生「被強制做手術」　醫開刀一半…逼她打電話借錢繳費

警破門逮嫖娼客　女子呆坐床邊遮身體：等我穿好衣服可以嗎？

遇近40年來最大洪峰　山西汾河堤壩潰堤「出現20公尺決口」

「我媽3天沒打我了」！小學生作文爆紅　意外曝父親戴綠帽

山西暴雨27座煤礦場停產　內蒙72處煤礦場獲批有望年增產9925萬噸

疑感慨高嘉瑜消遣主計長　鄭運鵬「挺朱」：他只是沒時間過日常生活

五倍券領取啟動　警方加強超商+郵局巡邏強度

大專系際盃／臺體體育再見阻殺　隊長直呼幸運但傳很好

「胸太大」被迫退役！巨乳女車手轉行爆紅　性感辣照狂吸200萬粉

籃網廣告移除厄文！哈登坦承沒他很傷　仍表態力挺「不會失望」

電動車市佔近80％　這國將成全球第1個「燃油車消失」的國家

「5長髮女抬我到水池」男離奇失蹤12hrs無法求救：她們不讓我離開

老爸趕著上班！倒車活活壓死2歲男童　一看崩潰：是自己兒子

法庭內偷拍電腦筆錄拒刪除　爆走女竟推倒女法官害受傷

我們發生大事了！Wonder Girls惠林「公布孕肚」宣布當媽

大陸熱門新聞

純情女遇恐怖婚姻「老公失蹤」　婆婆竟是請來的演員

陸「反廣場舞神器」爆紅 一鍵按下音樂消失大媽傻眼

阿里巴巴男員工睡60女　女友怒PO551張荒淫床照

「我媽3天沒打我了」！小學生作文意外曝父親戴綠帽

台灣女看陸愛國片激喊：一定要解放台灣

正妹們慘被關濾鏡…無P真面目

手指長出大貢丸扭曲　14歲弟天天喝奶茶慘痛風

辣妹走路滑手機　遭噁男掀裙強抱1分多鐘

大陸爆7人感染鸚鵡熱　一患者染病30天內死亡

熊孩子用密碼鎖鎖媽媽脖子還改密碼 消防員用絕緣剪強行摘除

17歲妹無病被做宮頸手術　官方通報真相

警破門逮嫖娼客 女子呆坐床邊遮身體：等我穿好衣服可以嗎？

共機數量創新高原因？

男子酒後揮刀致2死畏罪跳17樓身亡 一輔警到場遭砍送醫不治

更多熱門

相關新聞

劉德音：有人在囤晶片　馬斯克早有答案

劉德音：有人在囤晶片　馬斯克早有答案

汽車晶片大缺貨問題究竟何在？台積電（2330）董事長劉德音點出有人在囤晶片，而電動車龍頭創辦人馬斯克（Elon Musk），早在4個月前就在推特（Twitter）上貼文給答案，口徑一致的把造成汽車晶片缺貨原因對準供應鏈上。

彭博曝：台積電抗拒對美交出「機密數據」

彭博曝：台積電抗拒對美交出「機密數據」

台積電小股東提假處分聲請抗美　經部：政府一定協助台灣廠商

台積電小股東提假處分聲請抗美　經部：政府一定協助台灣廠商

台積電被迫交機密！王美花聲量飆

台積電被迫交機密！王美花聲量飆

王美花：台海和平對全球晶片供應很重要

王美花：台海和平對全球晶片供應很重要

關鍵字：

飛騰信息晶片芯片阿里百度供應商

讀者迴響

熱門新聞

超商機台排爆！他在這預訂笑了：2分內拿到

圓規暴風半徑大　專家：恐發陸警

二兵尿遁落跑　憲兵全面追人

捐百萬挺屏東挖眼女！他曬匯款收據網驚呆

直擊龍龍「路邊崩潰痛哭」！

龍龍影片哭假的！　鄭家純怒：演技好到我看了想吐

紙本五倍券明天開領！「4步驟」一圖全攻略

即／大雨夜襲！國慶連假後紫爆雨轉強

快訊／基本工資調高！　月薪增至2萬5250元、時薪增至168元

邀合作被打臉！連千毅怒嗆「藝人賺得沒有我多」

龍龍控霸凌最後遭經紀公司狠甩　炎上懶人包一次看

白枕鶴愛男飼養員　「人獸戀」生8孩

小姑無照車禍！婆婆逼媳婦扛下

龍龍「3秒變臉」假哭畫面被抓包了！

「整排藍勾勾」死守鄭家純直播！

更多

最夯影音

更多
隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！

隋棠「一打三1個月」太可怕　對付小孩「無比耐心與愛心」：沒別的了！
王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

王思佳花2萬買「護目鏡」超盤XD　孕期戰利品總額「超過44萬」

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

女兒車禍過世...器捐遺愛人間　爸參加受捐者婚禮落淚惹哭網

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

用計算機敲出《魷魚遊戲》配樂 超神還原嚇壞網：怎比戲裡更毛

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

騎著老車帶著「邊境+柴犬」環島　訂製專屬木箱位！兩狗燦笑吹風

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面