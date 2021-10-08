陸自主晶片供應商飛騰增資　阿里百度入股分持1％及0.85％

▲飛騰信息公司自主研發的國產高性能通用計算微處理器。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸自主核心芯片（晶片）供應商飛騰信息公司近日進行新一輪增資擴股，包括阿里及百度接入股，分持1％及0.85％股份。此外，包括國開科技創投、航天科工資產管理有限公司等多家新股東也入局。飛騰信息公司註冊資本也從6.66億元人民幣（約28.6億元新台幣）增至7.49億元人民幣（約32.2億元新台幣）。

▲飛騰信息為大陸自主核心晶片供應商。（示意圖／達志影像／美聯社）

《澎湃新聞》報導，根據《天眼查》股權穿透顯示，飛騰信息大股東為中國長城科技集團股份有限公司，持有28.035%股份。增資後，阿里（杭州阿里巴巴創業投資管理有限公司）持有1%的股權，百度關聯公司（達孜縣百瑞翔創業投資管理有限責任公司）持有0.85%。飛騰信息成立於2014年8月，法定代表人芮曉武。

公開資訊顯示，飛騰信息公司為大陸領先的自主核心晶片供應商，由中國電子信息產業集團、天津市濱海新區政府和天津先進技術研究院於2014年聯合成立。飛騰公司總部設在天津，在北京設有分公司，在長沙、成都和廣州設有子公司，在深圳、南京、西安、銀川、瀋陽、海口等地設有辦事處。

飛騰信息稱，公司致力于飛騰系列國產高性能、低功耗通用計算微處理器的設計研發和產業化推廣，同時聯合眾多國產軟硬體生態廠商，提供基於國際主流技術標準、中國自主先進的全國產信息系統整體解決方案，支撐國家信息安全和重要工業安全。