「是梁靜茹給勇氣嗎？」大膽賊偷香油錢失敗　竟爬神桌偷飲料

記者黃宥寧／台北報導

「是梁靜茹給你的勇氣嗎？」新北市汐止區拱北福興堂，傳出遭竊賊闖入，1名中年男子深夜佯裝拜拜，沒想到竟趁四下無人企圖打開功德箱拿走香油錢，但因動作不俐落，無法撬開，不死心的他偷錢不成，竟爬上神桌將供桌上的飲料順手牽羊，隨後落荒而逃。

▲汐止某宮廟傳出偷竊案，竊賊偷不到功德箱竟改偷桌上飲料。（圖／記者黃宥寧翻攝）

汐萬路二段上的拱北福興堂，因為晚上沒有廟公等人員留守，加上廟位在山區，入夜後人煙稀少，沒想到該名大膽嫌犯看準目標，趁著6日深夜11時許，大搖大擺走進廟裡，鎖定功德得相的香油錢，但他似乎準備不周全，竟沒有攜帶任何工具，企圖徒手撬開，宣告失敗。

宮廟管委會向警方表示，7日前往宮廟，驚訝發現神桌上有奇怪腳印，經調閱監視器才發現竊賊先在廟周遭徘徊，再攀爬鐵欄到功德箱置放處，過程中因功德箱無法翹開作罷，但不甘心空手而回的竊賊，竟大膽直接爬上神明桌上偷走一袋飲料。

宮廟管委會人員在臉書憤怒寫下「偷不到錢飲料你也開心喔？是梁靜茹給你的勇氣嗎？敢在太歲頭上動土...」文章一貼，引起臉友留言「我們家都拜這裡的土地公，會抓到的。」

對此，轄區派出所表示，已經在宮廟內採證，目前透過監視器畫面已經鎖定該名身穿黑色短袖、卡其色短褲的中年男子，將積極把人查緝到案。