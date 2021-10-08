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OK超商賣點在哪？鄉民一致通過「1優勢」狠甩對手：超快又專業

▲▼OK mart。（圖／業者提供）

▲OK是台灣四大超商之一。（圖／業者提供）

記者黃可昀／綜合報導

台灣四大超商7-11、全家、萊爾富、OK，每家都各有特色，最大龍頭就是7-11和全家，相較之下OK的分店比較少，也沒太多討論度，有網友就好奇，「OK超商的賣點是什麼？」

原PO在PTT表示，他認為7-11、全家、萊爾富都有自己的特色，雖然萊爾富的話題比較少，不過時常會推出網購免運優惠，也算是吸引不少來取貨的客人，所以「三家都有各自的特色」，反觀OK超商很難舉出一個賣點，「只有在剛好路過需要領錢，或是網購有優惠才會進去」，好奇OK生存到現在的優勢是什麼？

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OK超商推出新店型，設立鹹甜食專櫃、開賣霜淇淋。（圖／業者提供）

▲網友認為OK最多免運優惠，找貨也很快。（圖／業者提供）

最多人提到的就是網購取貨，「拿包裹的地方」、「 蝦皮啊，整間貨比商品多的」、「要找到ok還真的是很難...」、「蝦皮免運，我去ok不是寄貨，就是取貨」、「物流站」、「OK有保溫箱炸雞」、「取貨啊，沒看到取貨區大到有活動貨架？而且店員超專業，找貨都超快」、「物流中心，一進門店員就直接問：電話後三碼？」、「當兵常去的地方」。

先前就有人在PTT討論過OK超商的優勢，除了常常有免運優惠，OK通常都會開在較偏僻的地區，服務到更多鄉下地方的民眾，「開在一些工業區內，市場和其他家不一樣，工業區之神」、「鄉下霸主，很多鄉下地方是沒有全家、小七的。」

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