滅團7天戲劇性二度復活　《彰化人大小事》28.6萬網友超嗨

▲臉書《彰化人大小事》二度復活。（圖／翻攝自Facebook／彰化人大小事，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

成立已9年的地方臉書社團《彰化人大小事》累計28.6萬名成員，9月24日晚間無預警遭停權，在管理員努力申訴後終於在26日恢復，30日晚再度被停用，今(7)日下午又再度復活，社群內的網民們欣喜若狂，心情真像洗了一場三溫暖，只希望臉書大神不要再將這充滿知性又人情味的社團給滅了。

社團由管理員楊語絃、蔡坤翰主要經營，蔡坤翰指出，《彰化人大小事》最近遭遇亂流，滅了又活、活了又滅，然後又活了，「我們真是太強大惹」，這段期間我們感受到很多的溫暖創造了一些紀錄，兩天內可以有20,000多名彰化人，從A社團跳到B社團，然後聯絡家人與朋友一起，彰化人一路相伴，還有管理團隊大家都是義務幫忙，然後又很團結，很讓人感動。

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蔡坤翰說，有人說明社團被封鎖有3種可能，一是大量帳號瞬間檢舉，二是大量假帳號瞬間以違規貼文洗版，三是討論到敏感話題。因此從10/10至11/10開始彰化人大小事將「不審文」，新板規會在10/10公佈，發文前一定要看，讓團友發文更即時更便利，未來申請加入社團的人員會變的非常困難，申請加入成功率大約會降到剩10%，透過AI管理讓違規之貼文直接被拒絕。

蔡坤翰同時也邀請大家發現不合版規之貼文，立刻透過向社團檢舉，管理團隊每個都很火了磨刀霍霍，預計一個月內刪除2,000個以上假帳號，當假帳號或機器人越來越少然後又進不來，慢慢我們就可以把社團體質調整好，親愛的彰化人請和管理團隊一起守護平台。