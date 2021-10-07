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聊凡爾賽、躺平、內捲！　秦剛參加美論壇講解中國7大流行語

▲大陸駐美大使秦剛出席論壇，聊中國7大流行熱詞。（圖／翻攝大陸駐大使館官網）

▲大陸駐美大使秦剛出席論壇，向外界闡釋中國7大流行熱詞背後意涵。（圖／翻攝大陸駐大使館官網）

記者魏有德／綜合報導

大陸駐美大使秦剛昨（6）日透過視訊出席由美國美亞學會和金沙集團合作舉辦的「旅遊和人文交流」主題論壇。秦剛透過演說向外界講解中國目前最火熱的7大流行用語（buzzwords），分別為「人民至上、生命至上」、「逆行者」、「躺平」、「凡爾賽」、「飯圈」、「內捲」和「雙減」。

▲河南某商場用時下流行語做外牆佈置。（圖／CFP）

▲河南某商場用時下流行語做外牆佈置。（圖／CFP）

《中新網》報導，秦剛用「躺平」、「凡爾賽」和「飯圈」三個網路詞彙，勾勒出中國部分年輕人的生活方式和思想狀態，以及社交媒體文化和商業化追星行為。秦剛指出，這些熱詞所代表的現象反映的是中國在經歷經濟快速發展、社會日益開放包容過程中，中國人價值取向的變與不變。

對於「躺平」（lie flat）一詞，秦剛表示，這個用語是指一些年輕人放棄奮鬥、不思進取，他們或逃避競爭、低慾望生活，或不想工作、回家啃老，類似美國的歸巢族，「有人認為躺平是一種與世無爭，無欲無求的人生處世哲學；有人認為躺平是對社會快速發展的無奈選擇；有人認為躺平是為了釋放情緒後更好地站起來；但更多的人不認同躺平，認為躺平是精緻利己主義。人們更崇尚逆行者。」

秦剛提到，「凡爾賽」（Versailles）則是源自法國宮殿名稱，在中國被引申為一種自詡的貴族精神，意指有些人在朋友圈中以故作委婉、先抑後揚的話語方式，炫耀自己精緻優雅、與眾不同，「對於各種凡爾賽，社交媒體評論區裡充滿各種羨慕、嫉妒、恨。」

在教育方面，秦剛則用「內捲」（involution）和「雙減」（double reduction）為對比，強調大陸在社會高度競爭下形成的壓力和商業化帶來的衝擊，以及政府和社會如何應對。

秦剛表示，政府針對「內捲」提出的「雙減」政策，目的為減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔，要讓教育回歸本真，使孩子在學校裡得到德智體全面發展，使成長比成功更重要，避免讓資本操作教育。

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