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社會 社會焦點 保障人權

審核沒過先偷跑！台中KTV湧進20男女　業者最重罰30萬

記者白珈陽／台中報導

台中市政府5日起開放受理視聽歌唱業者復業申請，但北區北屯路一家自營的KTV卻不甩市府程序，還未通過審查便於6日下午私自開張，還迎來20多名客人，業者看到員警上門相當驚慌，忙不迭地說「客人都有戴口罩也沒飲食」、「我們有申請復業」，但警方查核經發局核准復業名單後，確認並無該家業者，於現場蒐證後依違反傳染病防治法移請主關機關裁罰，最高可罰30萬元。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲業者見員警稽查，相當慌張。（圖／記者白珈陽翻攝）

中央宣布二級警戒延長至18日，但部分行業可有條件開放，其中包括視聽歌唱場所。台中市政府經發局指出，台中約有184家 KTV，其營業項目僅登記視聽歌唱業，市府依循中央規範，已宣布於5日受理視聽歌唱業復業申請，業者須備妥復業申請書、從業人員清冊、營業場所防疫照片等相關證明文件後，經核准後即可營業。

台中市第二警分局表示，為避免解封後亂象叢生，警方持續規劃警力實施多時段複查，於6日下午4時許發現北屯路一家KTV內傳出歡唱聲，經核對經發局審查核准復業名單，並無此家業者，遂主動入內稽查，發現店內男男女女約20餘人。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲北屯路一家自營KTV6日下午私自營業。（圖／記者白珈陽翻攝）

業者見有人上門大喊歡迎光臨，但發現來者大批陣仗、手持資料文件便開始緊張，聲稱已向市府申請復業，且客人均戴口罩、也未有飲食情形；但經查，還未通過經發局審查卻是事實，警方遂蒐集現場相關事證，並依法移送市府裁處，可罰6至30萬元。

台中市第二警分局長陳家銘表示，有賴於全民齊心抗疫，才能使疫情稍稍穩定。政府目前針對部分休閒娛樂場所是有條件開放，而非全面解封，業者應自律遵守相關防疫管理措施指引，切勿心存僥倖而使防疫工作功虧一簣。警方也將持續規劃警力加強複查，呼籲民眾若有發現違規營業情形，主動向相關主管機關通報，以共同維護祥和安全的社會。

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