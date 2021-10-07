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北市KTV解封首日「百警入店」臨檢　各分局出動阻破口

▲▼北市警方對轄區內KTV進行大規模臨檢。（圖／記者游宗樺攝）

▲北市警方對轄區內KTV進行大規模臨檢。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

隨著疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心4日宣布，娛樂場所如KTV、桌遊店等店家有條件開放。對復業業者提出採預約制等要求。而台北市包含錢櫃、星聚點等KTV在內，均在6日開始復業，轄區警方為避免這些場所酒醉鬧事、鬥毆或涉及吸毒、販毒等行為，大規模對店家進行臨檢查察，同時告知業者須落實防疫規定。

▲▼北市警方對轄區內KTV進行大規模臨檢。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼北市警方對轄區內KTV進行大規模臨檢。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方進入包廂進行臨檢，同時宣導防疫規定。（圖／記者游宗樺攝）

根據中央流行疫情指揮中心宣布內容，10月5日至10月18日維持二級警戒，娛樂場所如KTV、桌遊店等有條件開放。對復業業者提出包含採預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流控管等防疫要求，且6成以上從業人員至少需施打1劑疫苗滿14天。

台北市政府6日起，有條件開放市內的KTV、MTV、電子遊戲業等休閒娛樂場所營業，由於KTV等處為酒後鬥毆的鬧事熱區，警方為預防民眾滋事，同時宣導防疫規定，北市中山、大同、松山、大安及信義等分局動員上百警力，從6日晚間到7日凌晨3時許，陸續針對轄區內已被北市商業處核准營業的業者，進行擴大臨檢。

▲▼北市警方對轄區內KTV進行大規模臨檢。（圖／記者游宗樺攝）

▲業者對進出人員測量體溫並協助消毒。（圖／記者游宗樺攝）

中山分局長春路派出所所長張鈞荃表示，本次派出38名警員，對轄區內KTV進行臨檢，並提醒業者及民眾相關防疫規定，要求在包廂內除飲水外，不得任意脫下口罩、飲食，若店家發生酒醉鬧事的狀況，將全力打擊並追緝犯嫌到案。同時呼籲，疫情趨緩開放歡唱後，業者、民眾仍須落實相關防疫規定，若有違反將交由權責機關進行裁處。

▲▼北市警方對轄區內KTV進行大規模臨檢。（圖／記者游宗樺攝）

▲店家門口張貼復業許可公文。（圖／記者游宗樺攝）

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