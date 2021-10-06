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社會 社會焦點 保障人權

分手遭瘋狂騷擾　第23回提到「這3個字」他真的嚇壞了

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲陳男多次入侵李男住宅，並散佈誹謗書信，台中地院判處1年、拘役120天，得易科。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市民陳姓男子與李姓男子曾為情侶，但李後來對陳漸漸疏遠，陳心生不滿，涉嫌於2020年5月起，入侵李男住處、持刀劃開李機車坐墊、噴漆，甚至多次到李工作地點，向李同事散佈「他很淫亂、噁心」、「是同性戀，有愛滋病」等具誹謗內容等書信，李忍無可忍遂向警方報案。台中地院審結，依恐嚇、毀損、公然侮辱、散佈文字誹謗、侵入住宅等23次犯行，判處1年有期徒刑、拘役120天，可易科罰金，可上訴。

判決書指出，陳姓男子（33歲）與李姓男子曾發生關係，陳不滿李因故對其疏遠，從去年5月13日起，陸續做出報復行為，包括入侵李的住處破壞監視器、損壞李機車坐墊、潑漆，還多次到李工作地點、住處放置誹謗書信。

陳到李住處放置「不明白你為何那麼自私自利又現實，那就不要怪我」、「是你重重傷了我，我只希望你付出應有代價」紙條，又至李工作地點散佈「他很淫亂噁心，是個大騙子」、「是同性戀，有愛滋病」等；還於去年7月至9月間，對李當時同居的男性友人恐嚇，稱要對李潑硫酸，致使李心生恐懼，遂向台中市第六警分局報案

法官審酌，陳男從去年5月13日起至今年6月28日止，屢次對陳做出恐嚇、毀損、公然侮辱、散布文字誹謗、侵入建築物等各犯罪手段、犯行多達23次，雖陳坦承犯行，但迄今仍未賠償李所受之損害，未獲李的原諒，遂依法予以判刑。

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