公投不在籍投票1218勢必來不及　李進勇：建置系統至少9個月以上

▲立法院內政委員會審查公民投票法部分條文修正草案，中選會主委李進勇答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院日前拍板全國性公民投票不在籍投票法草案，開放民眾事先申請境內異地跨縣市「移轉投票」，根據草案，公投不在籍投票採申請制，符合投票權人資格的民眾，可以書面或線上方式申請。中選會主委李進勇7日在立院備詢時表示，建置線上系統至少要9個月以上，因此1218公投勢必來不及。

行政院9月30日通過中選會提報「全國性公民投票不在籍投票法草案」，送立法院審議。立法院內政委員會7日進行審查，國民黨、民眾黨、時代力量也提出公投法修正案，委員會召委、國民黨立委林為洲表示今天要力拚送出委員會，甚至逕付二讀，盼年底公投前完成三讀並實施。

依據中選會估算，全台具公投投票權的人口約1980萬人，其中約200萬人為不在籍投票的潛在人口，民進黨立委羅美玲質詢時指出，實際人數恐遠比200萬人還多，李進勇說明，一般會去申請不在籍投票多是因為工作、求學、服役等離開戶籍地，200萬人僅是粗估數字。

羅美玲追問，草案明定有公投投票權的民眾要在60天前申請移轉投票，線上申請系統建置是否完備？李進勇則說，草案尚未通過因此還沒建置，若草案同意採取以線上申請方式併行，建置系統粗估至少需要9個月以上，「今年1218公投勢必來不及。」