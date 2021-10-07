【廣編】加倍佳X三麗鷗驚喜蛋　聯名系列席捲全台　

【廣編】

圖、文／加倍佳提供

加倍佳與最強卡通家族聯手，由Hello Kitty領軍，帶著三麗鷗明星一起來台挑戰！伴隨近期熱門運動風潮，造型公仔也各自主打不同運動項目。當運動風三麗鷗，遇上Forever Fun的加倍佳經典草莓棒棒糖，將會發生什麼驚奇有趣的事情？

加倍佳化身今年最夯的食玩組合：草莓棒棒糖+超萌公仔，邊吃邊玩，淘氣十足！太卡哇伊了！三麗鷗驚喜蛋擁有柔和的粉紅色搭配粉嫩淡黃色的外殼，打開驚喜蛋後，除了美味療癒的草莓棒棒糖外，還有多達10款不同造型的三麗鷗公仔在進行各種有趣的運動項目。絕對是辦公室不可或缺的裝飾小物，越看越覺得萌到犯規～更是厭世上班族的俏皮救星，多蒐集一隻可愛公仔，就多療癒一次你的心！

Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、雙星仙子KIKI&LALA、布丁狗、大耳狗喜拿、酷企鵝、大眼蛙、帕恰狗，每次打開都期待能抽到自己最愛的公仔。總共10款驚喜造型，現在全通路皆有販售，數量有限，等你來蒐集！快跟著三麗鷗家族，趕上最萌運動風潮！

【加倍佳三麗鷗驚喜蛋】

10/06全省便利商店、全聯、量販店 限量上市

內含：加倍佳草莓口味棒棒糖12g + 三麗鷗公仔一隻（10款隨機抽）

7-ELEVEN & 全家：（2021/10/06～11/02）驚喜價 第二件6折 （原價99元）