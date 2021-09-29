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七星潭星光音樂會10／2登場 　前200名進場送限量紅面鴨娃娃

▲花蓮七星潭星光音樂會歡迎大家帶著野餐墊、攜家帶眷共同參與星光饗宴。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮七星潭星光音樂會歡迎大家帶著野餐墊、攜家帶眷共同參與星光饗宴。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府舉辦「星光音樂會」將於10月2日在七星潭風景區賞星廣場旁沙灘辦理，從古典演唱到流行的天文主題歌曲，還有天文老師講星星、樂曲老師說音樂，提供視覺及聽覺特別的饗宴，前200名進場參與活動的朋友，可獲得限量紅面鴨娃娃一只，歡迎大家帶著野餐墊、攜家帶眷共同參與這特別的星光饗宴！

本次星光音樂會為第二年在七星潭舉辦，結合花蓮獨具的自然景觀，以花蓮的青山藍海為背景，海灘鵝卵石為舞台，海浪聲為伴奏。

演出內容更是別開生面，選曲圍繞星星、月亮、太陽等主題，從不插電的阿卡貝拉表演，到耳熟能詳的流行樂演出，還有聲樂表演，讓大家彷彿置身德國歌劇院！透過橫跨古今東西的歌曲，配合樂曲老師解說音樂、天文老師講解天文，享受一個有星光，有月光，悠揚且悠閒的夜晚。為鼓勵民眾走向戶外，縣府特別加碼贈送紅面鴨娃娃給前200名進場參與活動者，歡迎大家一同來參與，來場不一樣的音樂饗宴。

▲花蓮七星潭星光音樂會歡迎大家帶著野餐墊、攜家帶眷共同參與星光饗宴。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

前200名進場送限量紅面鴨娃娃。

花蓮縣天文協會理事長陳冠榮將在現場穿插於樂曲之中進行天文導覽及述說星座故事，同時也特別提醒，場地的燈光除了維持活動安全以外，要盡量減少不必要的光源，讓聽眾不只聽見星光，還能看見星光。

觀光處長張志翔指出，活動將落實防疫控管採實聯制總量管制，會場設置單一出入口，入場時需量測體溫、以酒精消毒雙手，全程配戴口罩，會場嚴禁飲食，同時也將落實每人需保持1公尺以上的社交距離，遵循中央規定之防疫準則，期待讓大家平安健康的享受得來不易的星光音樂饗宴！

除了星光音樂會以外，今年最後兩班次的「海洋月光賞星船」將於10/9、10/10啟航，歡迎大家報名參加，一同出海享受花蓮的美麗星光，報名海洋月光賞星船及更多星光音樂會請見活動官網 （https://www.starseahualien.tw/activities-20210605.html ）。

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