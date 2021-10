全球最會自拍大猩猩病逝　照片曝！在保育員懷裡嚥下最後一口氣

▲大猩猩達卡希(Ndakasi),在2019年跟保育員鮑馬(Andre Bauma)玩自拍後爆紅,不過近日牠病逝得年14歲。(圖/翻攝推特/Virunga ationalPark)

記者葉國吏/綜合報導

被譽為是全球最會玩自拍的大猩猩達卡希(Ndakasi),在2019年跟保育員鮑馬(Andre Bauma)玩自拍後爆紅,不過卻在近日病逝,得年14歲。

根據《太陽報》報導,位在剛果維龍加國家公園(Virunga National Park)的大猩猩達卡希(Ndakasi),在2019年和保育員玩自拍照,照片曝光後轟動全球,被譽為是最會自拍的大猩猩。

▲大猩猩達卡希(Ndakasi)倒臥在保育員懷裡。(圖/翻攝推特/Virunga NationalPark)

不過達卡希的健康欠佳,維龍加國家公園推特上週發文透露,達卡希在她最愛的保育員懷中嚥下最後一口氣。保育員把達卡希緊抱在懷中,照片公開令許多人動容。

It is with heartfelt sadness that Virunga announces the death of beloved orphaned mountain gorilla, Ndakasi.



C’est avec une profonde tristese que Virunga annonce le décès du gorille de montagne orpheliné Ndakasi.https://t.co/GdkJbhWESz pic.twitter.com/bsCKdEq8tB