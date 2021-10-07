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網友首推超高CP值「美味打趴專門店」　便利超商限定新口味再爆搶購潮

▲▼統一超商,Amelie’s Bagel,貝果,起司火腿貝果,藍莓,切達起司,銅板價。（圖／Amelie’s Bagel美式貝果提供）

▲Amelie’s Bagel美式貝果推出「起司火腿」貝果，掀起新一波話題。（圖／Amelie’s Bagel美式貝果提供）

消費中心／綜合報導

台灣人的早餐選擇種類豐富，中西式各有擁護者，便利超商就提供多種選擇，其中包裝烘焙品選擇更是五花八門，其中一款網友評價CP值超高的貝果已經銷售多年，是很多人學生時期的美味回憶，搭配有優質蛋白質的豆漿或是咖啡，不僅開啟一天滿滿活力，價格更只需要銅板價就能填飽肚皮、守住荷包不消風。其中有一款食物被網友推爆，只要有它不管搭配什麼飲品或其他配餐，都能瞬間變身彷如美式餐廳早午餐，那就是「Amelie’s Bagel」美式貝果！一顆貝果配一杯咖啡就是忙碌上班族命定的超商早餐組合，快速方便的美味喚醒工作效率；睡到最後一刻才起床趕課的學生族，衝進超商抓顆貝果、統一陽光豆漿，馬上就能獲得滿滿的活力；假日時想跟孩子一起享受幸福的親子用餐時光，爸媽準備美食不需費力，貝果搭配清爽沙拉、咖啡、牛奶或加熱即食品如雞胸肉等其他喜歡的食物及飲品，豐盛早午餐簡單完成。

▲▼Amelie’s Bagel貝果情境圖拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲切達起司貝果配上一杯咖啡，就是喚醒一早活力的超強組合。（圖／記者湯興漢攝，下同）

▲▼Amelie’s Bagel貝果情境圖拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲搭配沙拉，彷如紐約餐桌上的早午餐就輕鬆準備完成。

一口咬下讓人彷彿來到紐約街頭的Amelie’s Bagel美式貝果，圓圓外型、中間空心，神似甜甜圈的可愛外型超級吸睛。採用水、麵粉等原料並以沸水工法製成的貝果，嚼感外韌內Q相當獨特；想吃到這款彷如紐約餐桌上的美式經典風味，只要走進超商就買得到，而且是小資族、學生都能輕鬆負擔的銅板價，天天品嚐彷如餐廳級的美味！

Amelie’s Bagel美式貝果以傳統工法先煮後烤製作，帶著看著就美味的焦黃色澤，對半切開後抹上特製調醬，香濃切達起司和酸酸甜甜的藍莓寒天兩種口味堪稱兩大經典，Q韌外皮一口咬下愈嚼愈香，網友們也紛紛大推享用心得，「起司跟藍莓真的是摯愛ㄟ天天吃一個月都吃不膩」、「推推推推推!不愛硬貝果但這個可以(๑>ᴗ<๑)!起司、藍莓都很讚」，更有網友不藏私貢獻內行人吃法「切達起司貝果一!定!要!加!熱!」。

▲▼Amelie’s Bagel貝果情境圖拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲酸酸甜甜的藍莓貝果，是網友首推黃金組合，配上統一陽光豆漿開啟早晨好心情。

銅板價就能吃到美式貝果，除了經典的切達起司、酸甜的藍莓寒天口味，現在統一超商台北市部份門市還能買到限定的新口味「起司火腿」貝果；同樣以獨特短秒燙煮技術製作，貝果口感Q彈有嚼勁，內餡是特調香濃乳酪醬搭配以灌木煙燻、炙燒香氣十足的火腿，每一口都吃得到滿滿餡料，超級滿足。讓網友驚喜尖叫「就是要這一味！」更分享美味度破表的吃法：一定要微波加熱！大讚「微波加熱後，火腿起司醬更濃郁好吃」，還有網友表示「CP值高又好吃是我的最愛，每天吃都不膩」，目前只在台北部分門市開賣，讓許多網友買不到表示扼腕，希望可以趕快擴展到其他縣市販售。想用銅板價隨時享受扎實有嚼勁的美味貝果，就吃7-11賣的Amelie’s Bagel美式貝果，下次跟著網友推薦，搭配不同飲品、加點配料或是微波加熱等不同變化，讓您天天都擁有異國美味早午餐的美好生活。

▲▼Amelie’s Bagel貝果情境圖拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲統一超商台北市部分門市才買得到新上市的Amelie’s Bagel起司火腿貝果口味。

▲▼Amelie’s Bagel貝果情境圖拍攝。（圖／記者湯興漢攝）

▲限定Amelie’s Bagel起司火腿貝果口味，鹹香有嚼勁，享受美食大口咬就對了。

（廣編內容圖示僅供參考 產品以實物為主）

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