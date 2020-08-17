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美式餐桌代表食物　Amelie’s Bagel製程大公開　揭開貝果經典長銷的秘訣

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▲▼貝果,紐約,美食,Amelie’s Bagel。（圖／品牌提供）

▲貝果可愛的外型、富嚼勁的口感，讓許多人為之瘋狂。（圖／ETtoday）

消費中心／綜合報導

貝果，約手掌大小的圓麵包，中間有個空心的圓洞，更精確地說，貝果應該是一種「環狀麵包」，台灣人認識貝果大約也才二十幾年，但這個外型可愛、變化度高、口感扎實的麵包掀起了一股不容小覷的熱潮，也在臺灣人的美食清單上佔有一席之地，近年貝果越來越受歡迎，各家貝果專賣店紛紛開幕，其中也不乏以在地食材研發的創意口味，經典褐色外型也偶有改變，外皮多了裝飾、或出現繽紛色彩，也有看似平凡無奇、一口咬下卻發現麵糰內餡料飽滿的類型，但在百花齊放的貝果圈裡，最令老饕們推崇的，還是最經典內餡夾了Cream Cheese或果醬的美式貝果。

▲▼貝果,紐約,美食,Amelie’s Bagel。（圖／品牌提供）

▲貝果是美式餐桌上不可或缺的代表性食物。（圖／ETtoday）

▲貝果,紐約,美食,Amelie’s Bagel。（圖／翻攝自官網）

▲Amelie’s Bagel用可愛的手繪風公開製程。（圖／翻攝自Amelie’s Bagel官網）

Amelie’s Bagel近期公開了貝果的製作過程，以水、鮮乳、麵粉等簡單原料製成的麵糰，塑型後使用恆溫發酵法讓麵糰充分伸展、口感更Q彈。而貝果與一般麵包的不同之處就在於需先以滾水燙麵，如此才能造就外韌內Q的獨特嚼感，進烤箱前將貝果拉筋成圓潤飽滿的外型，再以三道溫控爐溫烘烤，貝果出爐後即帶有焦黃色澤，最後再切開抹上特調內餡，一口咬下，享受Q韌外皮與嚼感十足的美味。Amelie’s Bagel用專業沸工法技術結合在地口味，打造臺灣人喜愛的美式貝果，讓人好想馬上來一顆！

▲▼貝果,紐約,美食,Amelie’s Bagel。（圖／品牌提供）

▲▼貝果,紐約,美食,Amelie’s Bagel。（圖／品牌提供）

▲鹹甜餡料都可加，不管是當正餐或點心都超方便。（圖示僅供參考，產品以實物為準）（圖／翻攝自統一企業PECOS官網）

美式餐桌代表食物　Amelie’s Bagel製程大公開　揭開貝果經典長銷的秘訣（品牌提供）

▲Amelie’s Bagel有藍莓寒天及切達起司兩種口味。（圖／翻攝自統一企業PECOS官網）

身為美式國民美食，貝果除了麵糰口味可隨意變化之外，切開後更可依喜好夾入鹹甜餡料，果醬、起司、雞肉、燻鮭魚、生菜、水果⋯⋯，從早餐、午餐到晚餐，都能找到最能滿足你此刻胃口的貝果，大小剛好，能解嘴饞又不會太撐。但一般人在家中製作不易，並非人人學得來，Amelie’s Bagel兩款經典美式貝果，有著Q彈嚼感的堡體搭配特調內餡，分別有藍莓寒天及切達起司兩種口味，藍莓寒天內餡的微香果酸，酸酸甜甜的口味彷彿一部美式浪漫愛情電影；切達起司則抹上濃郁Cream Cheese內餡，每咬一口都有種紐約街頭的時尚豪邁感。無論何時、無論何地，只要想念起經典的美式貝果，就走進超商隨時來點享受，體驗美式餐桌上的經典美味！

【本篇由Amelie’s Bagel美味邀約】

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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