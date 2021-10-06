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外交部宴請法國訪團　享用鳳梨、蓮霧、釋迦冰淇淋「自由好滋味」

▲▼外交部宴請法國參議院訪團。（圖／翻攝自Facebook／外交部）

▲吳釗燮致贈李察「旺旺福氣」的藝術創作。（圖／翻攝自Facebook／外交部）

記者黃巈禾／台北報導

法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）率領議院參訪團訪台，6日凌晨抵台。外交部長吳釗燮在下午會晤訪團，並設宴款待，餐後送上了鳳梨、蓮霧和釋迦冰淇淋。

對於訪團在法國參議院新會期第一週不辭辛勞、遠道來台，吳釗燮表達高度歡迎，並強調李察主席率團來訪是民主夥伴對自由民主價值的堅持，以及不受蠻橫威脅而退讓的互助情誼。

▲▼外交部宴請法國參議院訪團。（圖／翻攝自Facebook／外交部）

▲外交部宴請法國參議院訪團。（圖／翻攝自Facebook／外交部，下同）

吳釗燮提及，這次是李察主席第三次訪台，且此次訪團成員包括跨黨派四位友台小組的參議員，在他們鼎力支持之下，法國參議院本年5月以304票高票一致通過「支持台灣參與國際組織工作決議案」，創法國國會首例。吳釗燮感謝法國不分黨派、不分朝野支持台灣參與國際事務，以及友台小組成員們的積極推動。

▲▼外交部宴請法國參議院訪團。（圖／翻攝自Facebook／外交部）

吳釗燮在晚宴款待訪團時強調，台、法近年來在經貿、文化丶科技等領域都有密切的合作，再次感謝友台小組在國會不斷為雙邊關係注入的動能。晚宴另精心準備鳳梨、蓮霧和釋迦冰淇淋等具有「台灣民主元素」的菜色，展現台灣致力追求自由民主、維護區域安全的堅持。

外交部小編還在臉書表示，台灣的釋迦、蓮霧及鳳梨充滿自由的味道，有些國家喜歡，有些國家不喜歡，今晚，外交部吳部長宴請李察主席，餐後送上了鳳梨、蓮霧和釋迦冰淇淋，就充滿了這些自由好滋味。

▼外交部宴請法國參議院訪團釋迦冰淇淋、蓮霧以及鳳梨。

▲▼外交部宴請法國參議院訪團。（圖／翻攝自Facebook／外交部）

▲▼外交部宴請法國參議院訪團。（圖／翻攝自Facebook／外交部）

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