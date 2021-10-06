丁允恭酒駕撞傷女騎士不起訴　關鍵「觀察紀錄表」曝光

▲民眾的行車記錄器拍下車禍發生過程，箭頭為丁允恭車輛 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

今年7月前總統府發言人丁允恭開車在高雄前鎮與另一部機車發生擦撞，經過酒測發現有酒精濃度為每公升0.23毫克，被警方依照公共危險罪移送，檢察官做出「不起訴處分」，認為他通過「被告為直線測試及平衡動作、同心圓環狀帶內畫圓等測試，亦均合格」，很難認定他不是安全駕駛。

丁允恭今年7月13日晚間11時30分許跟人喝完酒之後，隔天起床開車上班，行經復興三路跟成功二路口時，跟一名劉姓女子騎乘機車發生車禍，警方依法對雙方進行酒測，結果丁允恭有每公升0.23毫克，被依照公共危險罪送辦。不過檢察官認為，「按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實」，所以對他作出不起訴處分。

▲案件測試觀察紀錄表 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲案件測試觀察紀錄表 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不起訴處分書當中表示，在發生車禍之後，警方對丁觀察結果，並未有駕駛行為異常、 判斷力顯然欠佳等喝酒後行為，另外，警方也對他進行直線測試及平衡動作、同心圓環狀帶內畫圓等測試，亦均合格，也就是根據「刑法185-3第2項案件測試觀察紀錄表」，很難認定他已達不能安全駕駛之狀態。

另外雖然有現場監視錄影畫面擷取照片2張、現場照片12張，可以證明雙方是在同向行駛過程中發生碰撞，不過發生交通事故之原因甚多，在於駕駛人未飲用酒精之情形下，交通事故之發生也不少見，所以認定他於駕車過程中有所疏失，不過這個疏失是否已達不能安全駕駛動力交通工具之程度，不起訴當中最後寫到，「並無必然之關連，自難僅憑被告發生交通事故，即反推其於案發時已達不能安全駕駛之狀態。此外，復查無其他積極證據，足認被告有何犯行，揆諸前開法條及判決先例要旨，自應認其罪嫌不足」。

▲今年7月丁允恭開車在成功路跟另一部機車發生車禍 。（圖／記者吳世龍翻攝）

