快訊／遭控撞傷騎士肇逃　陳柏惟道歉「這是刻在我心上的事件」

▲陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣基進立委陳柏惟遭逢罷免危機，資深媒體人黃揚明6日指控，陳柏惟2011年9月曾駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸無蹤，直到警方調閱監視器查獲他才俯首認罪。對此，陳柏惟發布新聞稿表示，這件事完全是他的責任，「這不是抹黑，是刻在我心上的事件」。

資深媒體人黃揚明6日透過臉書指控，陳柏惟2011年9月曾駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸無蹤，他近日接獲爆料，有證據顯示陳柏惟曾在2011年9月駕車撞傷機車騎士，肇事後第一時間逃逸無蹤，直到警方調閱監視器查獲他才俯首認罪，他也因此案被檢方起訴、法院判刑。

以下為陳柏惟道歉聲明全文：

我是陳柏惟。先說明這個交通事件，這不是抹黑，是刻在我心上的事件。

當時因經濟因素，我兼差兩份工作，從早忙到深夜。那一天凌晨，我結束工作返家途中，因疲勞駕駛，導致事件發生，未有酒駕，警方通知到案後過程完全配合，在法院坦白認罪，事後積極也與對方和解、過程未有狡辯與逃避。

此事件完全是我的責任。

稍早也與當事家屬聯繫，對方只有一個請求，希望外界不要影響他們平靜的生活，我也要拜託大家，不要打擾他們，我們也互相祝福。

我十分明白，不對的事就是不對，賠償受害者的損失、深刻反省絕不再犯，是我在接下來的人生中，時時刻刻警惕自己的教訓。

這是我人生的轉捩點，在這件劇烈的教訓後，重新面對人生，才有了今天的陳柏惟。

我很感謝對方給我和解的機會，我不會逃避或掩蓋我的過去，誠實面對過去，是我一貫的態度。

最後，我要再一次向當事人和社會致上最深的歉意與反省。我會把這件事情，作為我人生永遠不會忘記的教訓，鞭策我自己，要用更大的努力，來回饋社會。