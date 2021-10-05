機組員因檢疫難就醫　北中南4醫院專責協助！最快近日上路

▲機組員於檢疫期間若發生健康問題，可尋求專責醫院協助。示意圖，非當事人。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

桃園市機師職業工會日前表示，機組員因疫情檢疫持續面臨就醫困難，無論居家檢疫、自主健康管理期間發生摔傷、牙痛等問題都有組員遭醫院拒診。衛福部對此陳諾，將因應機組員需求協調院所專責協助，機師工會說，目前部立桃園醫院已經投入專責協助，目前狀況良好，預計近日起台北、台中、台南三地也將上路，預計將由衛福部轄下的部立醫院擔任。

日前屢有機組員向工會反映，曾於居家檢疫或自主健康管理期發生摔傷、扭傷、牙痛等狀況，但詢問醫院卻得到屬於「非必要」醫療行為。無法就醫只能吞止痛藥隱忍，已影響機組員身心健康。對此，今年9月間衛福部也承諾，將會於北中南等地，設立專供機組員於檢疫與自主健康管理期間就醫的院所。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃園市機師工會理事長李信燕說，部立桃園醫院已經於今年9月底就開始專責協助試營運，為檢疫、自主健康管理期的機組員提供醫療協助，試營運後評估可行，預計近日就會在新北、台中、台南另外三地上路，目前協調的醫院據了解仍以衛福部轄下醫療機構為主。

李信燕也談到，先前部立桃園醫院本欲協助急症機組員，但後來經協調，有不少機組員有定期回診、拿藥等需求，因此後續也可協助機組員檢查、長期門診等事宜。

李信燕表示，部桃提供相關連絡專線，機組員可直接撥電話尋求協助，由機組員口述狀況後，再由醫院安排相關科別醫師到急診室看診協助。機組員不會進入一般診間，但相信該模式或多或少能解除當今機組員遭遇的就醫困難問題。