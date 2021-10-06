邱國正坦言兩岸局勢40年來最嚴峻　共軍2025年具備全面犯台能力

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

英國期刊《經濟學人》（The Economist）日前以台灣雷達圖為封面，稱這是「地球上最危險的地方」，再次凸顯中國對台的野心與威脅。對此，國防部長邱國正6日表示，現在兩岸情勢是他從軍40年以來最嚴峻的時刻，並感言2025年共軍具備全面犯台的能力。

立法院外交及國防委員會、財政委員會6日召開聯席會議，審查行政院函請審議「海空戰力提升計畫採購特別條例草案」案。國民黨立委曾銘宗質詢時指出，《經濟學人》日前聲稱台灣是世界上最危險的地方，詢問邱國正是否贊同這樣的標題。

對此，邱國正回應，《經濟學人》是外國媒體，不是台灣的官方媒體，但是目前的眼前狀況，「對我們軍方來講，是我從軍40多年以來，看到真的是最嚴峻的時候」。

邱國正會前受訪時也表示，「要犯台的話，他目前有這能力」，但是要看怎麼去擷取，國軍不會做任何挑釁，「但是如果激怒了，就跟人一樣，你把我激怒了，我也會把能力發揮出來」，2025年的時間只是國軍的研判。

根據國防部書面報告，國軍研判在西元2025年後，中共區域拒止、反介入及封鎖控制台海周邊能力日趨完備，尤其075型兩棲攻擊艦陸續成軍，三棲快速多點犯台能力驟增，對台灣防衛作戰形成重大挑戰。