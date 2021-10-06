攔公車狂飆女司機！賓士吊嘎阿北暴走被PO網　警說可開罰

記者張君豪／新北報導

5日中午12點55分左右，新北市汐止區康寧街141巷口發生賓士車駕駛惡意逼車擋車事件，女公車司機嚇得趕緊開手機錄影蒐證，賓士車駕駛疑似認為遭公車擋道、下車對公車司機怒嗆三字經，上車後還把頭間伸出窗外回頭嗆聲，甚至龜速行駛擋公車；汐止警方說，目前尚未接獲民眾報案、或檢舉交通違規。

▲該輛賓士車駕駛攔下公車飆髒話並龜速檔道，過程全被女公車司機拍下。（圖／記者張君豪翻攝）

社后所副所長管昱傑6日受訪表示：民眾透過臉書貼文反映，因行車糾紛衍生對方駕駛違規將汽車輛停放於路間行人穿越道後，下車飆髒話叫囂行為，已違反《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第5款，將可處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰。

▲網友透過臉書爆料公社，上傳賓士吊嘎阿北爆氣攔車過程。（圖／記者張君豪翻攝）

網友事後在臉書《爆料公社》貼文反映，「此人兩次逆向超車，第一次沒讓，第二次讓他後，他就沒戴口罩下車噴口水」、「不但沒戴口罩還擋我兩個路口，他不知道公車上很多監視器嗎？」

汐止警方並提醒民眾，可敘明違規事實並檢具違規證據資料，在事件發生七日內檢舉以利警方後續製單告發。警方也呼籲用路人務必遵守交通安全規則理性開車，以免釀成交通意外或遭開罰。

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