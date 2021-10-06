中國H5N6禽流感「感染案例激增」且病毒突變　世衛：迫切需要監測

▲世衛組織呼籲對H5N6禽流感疫病狀況加強監測。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

世界衛生組織（WHO）表示，面對近來中國大陸人類感染H5N6禽流感病例激增，迫切需要加強監測以掌握背後原因。中國疾病預防控制中心9月一項研究報告稱，境內2例H5N6病毒出現了幾處突變，此病毒的傳播是對家禽業者和人類健康的「嚴重威脅」。

根據荷蘭BNO新聞社5日報導，自2014年以來全球累計48起H5N6禽流感確診病例，其中3分之1是過去3個月內出現在中國大陸，而全球半數病例是在過去1年之內所報告的。對此，WHO發言人向BNO表示，「迫切需要在中國受影響地區和附近地區進行更廣泛的地理監測，以更完整地了解風險與最近『禽傳人』病例激增原因。」

報導稱，H5N6禽流感已知會對所有年齡層的人造成嚴重疾病，目前已導致一半以上的感染者死亡，雖然目前沒有「人傳人」的案例，但一名在7月份確診的61歲婦女宣稱不曾接觸家禽類活體。WHO表示，目前現有的流行病學與病毒學證據表明，H5N6甲型流感病毒尚未獲得在人與人之間持續傳播的能力，因此人傳人可能性很低。

WHO發言人補充，由於流感病毒性質不斷演變，WHO繼續強調全球監測的重要性，以發現可能影響人類或動物健康的相關變化，並及時分享病毒等訊息進行風險評估。中國疾病預防控制中心9月一項研究報告稱，境內2例H5N6病毒出現幾處突變，並認為此病毒的傳播將對家禽行業和人類健康造成嚴重威脅。

歐洲疾病控制與預防中心9月30日則提出一份報告，對於H5N6病毒上帶有哺乳動物適應標記表示擔憂，「有關海報與狐狸等哺乳動物傳播事件的額外報告，以及野豬傳播的血清流行病學證據可能表明了病毒進化過程，包含哺乳類動物適應並有可能獲得傳播給人類的能力。」

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