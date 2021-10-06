記者許若茵／綜合報導

國慶3天連假即將到來，但氣象專家賈新興表示，獅子山颱風在今天生成機率很高；另外，位於菲律賓東邊的低壓，預估周日可能生成圓規颱風，是否代表假期泡湯，氣象達人彭啟明也給出答案。

中央氣象局預報員葉致均接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，位於南海的低壓最快今增強為熱帶性低氣壓，今和周四有機會成颱，周四、周五會帶水氣上來，至於位在菲律賓東方海面的低壓，周五之後結構會慢慢變比較好，但後續路徑及強度有很大差別，下周天氣要看該低壓的發展及路徑而定。

葉致均提醒，今天基隆北海岸、東半部、恆春半島和大台北山區有些降雨，其他地區以午後雷陣雨為主但相對零星；周四、周五南方水氣增多，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島和大台北山區降雨比今明顯，午後雷陣雨也比較多。

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▲吳德榮說，最新歐洲系集模式50次的模擬路徑（上圖左）顯示，南海擾動與台灣皆有段不小距離，沒直接威脅；美國系集模式模擬菲東擾動的路徑（上圖右）更具威脅性，模擬路徑包括穿過巴士海峽或通過台灣皆有機率。

氣象達人彭啟明今在臉書發文指出，「的確有颱風會發展」，大致上連假期間仍維持類似的天氣，東北部及東半部水氣和這幾天一樣會略多一點，偶有陣雨，西半部很晴朗，會持續保持關注發展。

彭啟明也提到，熱帶性低氣壓還沒生成，圓規和獅子山就已經頻繁出現在大眾媒體，這樣的確是讓大眾困擾，他建議，等到熱帶性低氣壓正式生成要變颱風前，再來說颱風名稱會比較合適，太早說都是浪費版面，博新聞熱度而已。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨觀測資料顯示，南海擾動結構仍很鬆散，醞釀成颱尚需一段時間；最新歐洲（ECMWF）系集模式50次的模擬路徑顯示，南海擾動向西北西，無論何時成颱，與台灣皆有段不小距離，無直接威脅。

吳德榮表示，美國系集模式（GEFS）模擬顯示，菲律賓東方擾動的路徑更具威脅性，下周二、下周三距台最近，模擬路徑包括穿過巴士海峽或通過台灣皆有機率；不過，此為一周後的模擬，不確定性大，應繼續觀察模式的調整。