「外交部長的工作不是挑釁」　他批吳釗燮「愚蠢」：當自己國防部長？

▲孫大千轟吳釗燮挑釁生事。（圖／翻攝孫大千臉書）



記者杜冠霖／台北報導

中國大陸10月1至4日共派出149架軍機侵犯我領空，4日更單日達56架次創新高，外交部長吳釗燮接受外媒訪問時強調「假如中國武力犯台，台灣將會堅決抵抗」，對此，前國民黨立委孫大千6日表示，外交部長的工作是透過對話溝通，化解不必要的衝突紛爭，而不是挑釁生事，「吳釗燮是把自己當成國防部長嗎？」

孫大千指出，任何一個國家的國防戰略都是以備戰而不開戰為主要目標。外交部長的工作是透過對話溝通，化解不必要的衝突紛爭，而不是挑釁生事，引爆戰火，「狠話是吳釗燮自己放，打仗卻是台灣人民上戰場。」

對於吳釗燮稱「假如中國武力犯台，台灣將會堅決抵抗」，孫大千表示，如此赤裸裸的強調「台灣正準備與中國大陸作戰」，究竟是一種自信還是自卑的表現，「吳釗燮是嫌國軍不夠忙嗎？」

對於吳釗燮受訪時呼籲，希望與澳洲等國家進行安全和情報交流，孫大千指出，國際間的情報合作一貫講究低調保密的原則。像吳釗燮這樣敲鑼打鼓的呼籲澳洲進行情報合作，根本就是唯恐天下不亂，想把澳洲一起拖進台海的戰事之中。

孫大千表示，台灣不懼戰，但是沒有必要求戰。與澳洲連情報合作都還沒有展開，就已經讓中國大陸了解台灣的敵意，「有沒有見過這麼愚蠢的官員？」