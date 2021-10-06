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歐盟峰會登場　堅守多邊方式討論因應美中新策略

▲▼歐盟峰會各國領導人合照。（圖／達志影像／美聯社）

▲歐盟峰會各國領導人合照。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社斯洛維尼亞布多堡5日綜合外電報導

歐洲聯盟27個成員國領袖今天開始制定對中國的新策略，這是歐盟3月制裁中國，引發北京報復，危及雙方新達成的投資協定以來，首度就歐盟對中國的策略召開高峰會。

在美國不理會歐盟延後從阿富汗撤軍的訴求，並與澳洲和英國結盟對抗中國，將法國排除在外後，歐盟領袖在斯洛維尼亞布多堡（Brdo Castle）的晚宴中，也將討論如何制定更強有力的歐洲外交政策。

主持峰會的歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示：「我們都看到阿富汗所發生的事，印度─太平洋地區所發生的事，以及與中國之間所發生的事。」他指出，歐盟有必要展現「集體智慧」以形成歐洲的回應。

米歇爾在抵達會場參加峰會晚宴時說：「我們的團結是非常強有力的資產，多邊方式是歐盟的DNA。」

澳洲上月取消向法國購買數以百億計美元潛艇的合約，澳洲還表示，由於與中國緊張升高，將改買美國核潛艦。

巴黎對潛艦合約遭澳洲取消依舊感到不快之際，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）預料會再次警告夥伴國，美國對歐洲的密切擁護不再是必然。

法國總統府發言人在歐盟成員國領袖這場會面前表示：「假裝沒事發生會是個錯誤。」

在對中國的立場上，德國總理梅克爾總鼓勵與北京維繫密切關係，但這樣的作法現在證實更難捍衛，因為中國國家主席習近平的領導作風更趨集權與強硬。

在德國希望簽訂的歐中投資協定遭無限期擱置之際，歐洲與北京的關係更形複雜。

歐盟今年3月針對新疆人權問題制裁4名中國官員和新疆生產建設兵團公安局，北京隨即對歐洲的10人和4機構報復，中國加倍制裁舉動引發歐洲議會憤怒，反對歐中投資協定聲浪高漲。歐洲議會5月20日表決將歐中投資協定凍結，直到中國取消對歐洲聯盟政治人物的制裁為止。

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