孕婦產檢被要求「AA制」！她淚曝與老公薪水差距：做人好難

▲一名懷孕的女網友抱怨，老公竟然連產檢都要AA制。（示意圖，Pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

現代許多情侶交往是選擇AA制，但結婚生小孩以後還會分這麼細嗎？一名孕婦發文表示，自己和老公結婚2年了，雖然老公的薪水是她的2倍，但一直以來都還是AA制，不料近日要做產檢時，發現老公竟然這連方面的費用都要AA制，讓她覺得心裡很不平衡。

一名孕婦在Dcard發文表示，自己的薪水是4萬，老公8萬，2人從交往開始就一直是AA制，而最近她好不容易懷孕了，結果第一次產檢後發現要自費檢查的項目價格都挺高的，但為了小孩也不會省這項檢查，沒想到老公事後竟然跟她說，這些費用看是他要先出，再給他一半，還是原PO先出，他再給錢。

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▲老公希望產檢的開銷AA制。（示意圖／123RF）

對此，原PO當下雖然答應了，但也坦言有點不開心，「覺得我吐的要死身體很難受，又要承受身材走樣的各種問題，結果產檢費用還要跟我AA，心裡有些不平衡，但是又怕說了會引起紛爭，做人好難啊。」她也補充，2人從交往期間，就是老公付一餐，她付一餐，但是老公也滿常會請吃大餐跟送些小禮物，「所以我完全沒有想到這部分他會算那麼清楚。」

文章曝光後，馬上引發不少網友熱烈討論，紛紛留言，「生了小孩還AA制？遲早會出問題，趕快溝通吧」、「你付出身體生小孩，產檢、月子中心老公出錢，這也是AA呀！誰說AA只能用在錢上，既然無法平等，本來就要以其他方式要求平等」、「未來路還很長，現在不說要忍一輩子？」、「算得太清楚了吧」。

原PO事後透露，自己不是在意那些錢，只是感覺問題，與老公溝通過後，他也感到非常抱歉，「他說他是真的沒想太多，他會負擔生產費用之類的，我們也會開個戶頭各自依照薪資比例存錢當作是公款，以後有什麼支出會從這邊處理。」

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