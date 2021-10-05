共機擾台破記錄　洪秀柱：別往自己頭上栽！格局放大點

▲國民黨前主席洪秀柱。（資料照／記者呂佳賢攝）



記者黃巈禾／台北報導

對於中國大陸4日破記錄單日出動56架次共機進入我西南空域，國民黨前主席洪秀柱5日出席新舊任主席交接儀式受訪時表示，共機擾台，大家覺得好像是針對台灣，「我們格局太小了，你要看整個南海的情勢」。

洪秀柱指出，不要老是把這些事情往自己頭上栽，台灣太小了，不至於讓他們勞師動眾，台灣格局要放大一點，大陸軍機出動幾十架軍機有什麼不得了，人家來真的是針對台灣來的嗎？不是吧？是要對付那些三不五時出現的西方艦隊，台灣不要事事都認為和自己有關，台灣太小了，沒什麼了不起，「大陸真的要打台灣，不需要用飛機」。

共機擾台數量自10月以來頻創新高，根據國防部統計，10月1日至4日分別有38架、39架、16架以及56架共機進入我西南防空識別區，其中4日的56架是國防部去年9月17日揭露共機動態以來，單日數量最多一次。美國國務院為此分別在3日、4日2度重批，北京破壞區域和平與穩定，且有誤判風險，敦促北京停止以軍事、外交與經濟手段對台施壓及脅迫，同時，也重申美國對台承諾「堅若磐石」。

美國國務院發表聲明後，不同於前4天擾台共機的雙位數架次，國防部5日證實，5日日間僅1架次運8反潛機進入我西南空域，我空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。