雙十連假桃園平鎮系統匝道管制　南下國一將封閉24小時

▲雙十節連續假日將屆，桃園市平鎮警分局提醒，國道一號平鎮系統交流道南下匝道9日凌晨零時許將封閉24小時，呼籲用路人提前改道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮警分局配合雙十連結續假期國道交通疏導與管制，其中9日凌晨零時許，台66線快速道路匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道將封閉24時止，籲請用路人提前改道；平鎮警方指出，行駛台66限用路人可利用台61線快速道路南下，或從66線大溪段台3線繼續南下。

平鎮警分局副分局長孫三陽表示，今年雙十連續假期共有3天，平鎮警分局為配合交通部高公局實施管制措施，將於10月9日凌晨零時起至24時止，24小時封閉台66線快速道路匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道，請用路人提前改道。

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▲雙十節連續假日將屆，桃園市平鎮警分局提醒，國一平鎮系統交流道南下匝道9日凌晨零時許將封閉24小時，籲請用路人提前改道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局建議，用路人行駛台66線，從大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路，接台61線西濱快速道路南下或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線（延平路）南下，往大溪方向請行駛台66線快速道路轉台3線南下行駛，以避免塞於車陣。

此外，今年雙十連續假期收假前不封閉匝道入口，但籲請用路人出門與收假前，還是請掌握交通動態及各項管制、服務措施，或可直撥平鎮警分局勤務中心電話 （03）439－0218、高速公路查詢電話「1968」及警廣專線0800-000123，或可上交通部網站：http://www.motc.gov.tw查詢。

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