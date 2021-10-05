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下崗警公園遛狗盯上搶奪犯　和他聊毛小孩、毒品...暗中通報逮人

▲桃園警分局王姓員警3日下班後，帶著毛小孩到附近公園溜狗，卻發現劉姓搶奪犯就在眼前，藉故攀談後通報同仁到場圍捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局王姓員警3日下班後，帶著毛小孩到附近公園溜狗，卻發現劉姓搶奪犯就在眼前，藉故攀談後通報同仁到場圍捕到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園劉姓男子本月3日在中壢區搶奪婦人皮包後棄車逃逸，警方通報鄰近各分局幫忙查緝，桃園警分局王姓員警3日晚間下班後在附近公司遛狗，發現公園內劉男很眼熟，藉故攀談確認是搶奪犯後，悄悄通報員警到場圍捕，劉男與王姓員警針對毛小孩與毒品聊得很開心，卻突然被大批員警圍住當場傻眼，員警搜身查出劉男身上針筒、搶奪被害人證件等證物，偵訊後依奪罪嫌移送桃檢偵辦。

桃園警分局指出，45歲的劉姓男子3日下午5時許在中壢區騎車搶奪婦人皮包後棄車逃逸，員警調閱附近監視畫面，發現劉男騎機車搶奪女子皮包後，因機車是變造車牌，途中臨時棄車改為跑步逃逸，警方成立專案專案小組調閱周邊監視器，掌握劉男身材與機車牌照等特徵，通報各分局協助查緝，桃園警分局也通報各派出所加強查緝。

▲桃園警分局王姓員警3日下班後，發現搶奪犯近在眼前，藉故攀談後同仁到場圍捕，事後帶回派出所偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局王姓員警3日下班後，發現搶奪犯近在眼前，藉故攀談後同仁到場圍捕，事後帶回派出所偵訊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局埔子派出所員警王孝慈當天晚間下班後，帶著毛小孩在桃園區龍鳳公園遛狗散步，在公園內遇見劉男，王男覺得眼熟，直覺與群組通報的搶奪通緝犯外貌、材材與年紀等特徵都很相符，上前藉故攀談，由於劉男也喜歡毛小孩，2人有共談話題聊了一陣子，劉男稱自己叫「高天民」（白曉燕案三名凶嫌之一），王員直覺劉可能有戒心，換了方式辯稱自己有用毒，結果讓劉以為是同好，放下戒心大聊毒品。

▲桃園警分局王姓員警下班後在附近公園溜狗，發現劉姓搶奪犯在眼前，藉故攀談通報同仁到場圍捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局王姓員警下班後在附近公園溜狗，發現劉姓搶奪犯在眼前，藉故攀談通報同仁到場圍捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王員確認劉男就是搶奪犯後，暗中通知派出所同仁警力到場支圍捕，2人正聊得開心，劉男突然見到大批穿制服員警現身當場嚇傻，還質問為何員警也知道毛小孩的名字叫「肉圓？」，王員則回覆「因為我也是警察」，劉男則一臉狐疑，員警隨即在劉男身上起出針筒與搶奪案被害人證件等證物。

劉男在偵訊後坦承犯案，全案依搶奪、毒品等罪嫌將劉男移送桃園地檢署偵辦，再交由中壢警分局帶回偵辦搶奪案部分。

▲桃園警分局王姓員警下班後還幫忙圍捕奪犯到案，局長陳國進5日頒贈獎勵金鼓勵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局王姓員警下班後還幫忙圍捕奪犯到案，局長陳國進(左)5日頒贈獎勵金鼓勵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局局長陳國進對同仁發揮團結合作精神，下班後仍關注治安狀況，積極細心迅速緝獲嫌犯特表嘉許，5日偕同義勇刑警大隊長吳裕松與桃園警友辦事處秘書長朱世丞等人到埔子派出所，頒贈獎勵金給破案有功人員，期勉大家學習王員勇於任事精神，為守護桃園治安共同打拼。

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