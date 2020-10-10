▲罷王志工於桃園國旗屋活動現場。（圖／罷王總部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「罷免王浩宇總部」10日指出，罷王二階連署書份數31,000雖已達標，但為了力衝2,000份以上的安全連署書存量，志工利用國慶3天連假，於中壢國旗屋升旗典禮、自立升旗典禮等地設置機動性連署站，另一方面總部志工亦全面展開連署書的造冊作業，將於10月13日將連署書送交桃園市選委會審核。

▲▼罷王志工於桃園國旗屋活動現場。（圖／罷王總部提供）

罷王總部呼籲支持罷王民眾，最後兩天大家快努力衝到極點，各固定連署站國慶連假期間仍不打烊，強調「末班車快發車了，大家快上車」，還沒有連署、設籍中壢區的市民朋友快來連署。

▲雙十連假不打烊，罷王總部力衝2000份安全連署書存量。（圖／罷王總部提供）

罷王NEWS並於雙十連假的第一天再度開播，主播「木蘭卿卿、地表大叔」指出，罷免王浩宇二階段連署書雖超過達標的31,000份，但為了確定合格率，罷王總部認為連署書至少要超過15%，距連署最後截止日的10月13日，還有3天，將力衝2,000份以上的安全連署書存量，目前罷王總部亦全面進行連署書的整理作業。

▲志工展開連署書的造冊作業。（圖／罷王總部提供）

「木蘭卿卿、地表大叔」表示，罷王二階段連署送中選會審核一旦通過後，可望於今年12月間，進入第三階段的罷王投票！支持罷王人士紛紛於罷王NEWS留言：「加油！」、「為中壢做件對的事」、「二階段連署通過，舉辦慶祝遊行」。

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