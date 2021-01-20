影／國一平鎮匝道「聯結車失控側翻」　駕駛骨折、台66線嚴重壅塞

記者沈繼昌／桃園報導

1輛聯結車20日下午由台66線由東往北準備匯入國一北上平鎮系統時，突然失控側翻，陳姓駕駛被卡在駕駛座上，國道警方與消防人員緊急將駕駛救出脫困，所幸僅左腳踝骨折但意識清楚，送醫急救後並無生命危險，警方找來2台大型吊車將聯結車扶正，但因匝道狹小且車體龐大，排除作業緩慢，截至晚間9時18分終於排除。

▲國道1號平鎮系統北上匝道，20日下午1輛聯結車失控側翻，造成後方嚴重阻塞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國道1號平鎮系統北上匝道，20日下午1輛聯結車失控側翻，消防局人員進行搶修。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國一警察大隊指出，20日下午3時48分，47歲的陳姓男子駕駛聯結車由台66線大溪方向往西行駛，行經國道平鎮系統準備匯入北上匝道進入國一時突然失控側翻，陳姓駕駛受困在駕駛座上無法動彈，警方獲報後會同桃園市消防局救護人員進行搶救，聯結車佔用整個北上匝道，導致後方車流嚴重壅塞。

▲國道1號平鎮系統北上匝道，20日下午1輛聯結車失控側翻，警、消人員找來大型吊車進行排除作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

救護人員以破壞器材搶救受困的陳姓駕駛，在晚間6時17分順利救出，所幸僅左腳踝骨折、左膝蓋擦瘀傷，已緊急送往平鎮區聯新醫院急救，所幸意識清醒沒有生命危險。

由於聯結車佔用整個匝道，後方車輛完全無法通行，警方找來2台大型吊車進行拖吊，截至目前仍在排除作業中，台66線車流則由警方協助疏導，截至晚間9時18分終於排除，後方車流也慢慢紓解中。

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