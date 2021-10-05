低壓＋南方雲系夾擊！周四起「雨彈狂炸北東」　國慶連假天氣出爐

▲台灣南方低壓帶有熱帶系統發展中。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

明日天氣與今日類似，各地氣溫偏高，午後山區、中南部近山區平地有雷陣雨。周四、五是未來一周天氣最不穩定的兩天，南方雲系水氣影響下，大台北等迎風面地區降雨機率增加，東半部、恆春半島有局部大雨。國慶連假期間，南方雲系影響減緩，迎風面降雨將趨緩。

氣象局簡任技正伍婉華表示，明日氣溫仍偏高，桃園、新竹、嘉義、台南、南投有36度以上高溫，其他地區高溫約34到36度，中午過後各地山區、中南部近山區平地會有雷陣雨，不過降雨較為零星。

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周四起北方的太平洋高壓減弱，受到南方水氣及位於南海的熱帶系統環流影響，周四、五是天氣最不穩定的兩天，大台北、基隆北海岸、東半部、恆春半島、南部、澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量增多，中午過後有雷雨，另東半部、恆春半島有局部大雨。

▲氣象局預估，明日將有熱帶低壓生成，且可能發展為颱風「獅子山」。（圖／氣象局）

國慶連假期間，也就是周六起至下周一，南方雲系影響減緩，迎風面的降雨逐漸緩和，大台北山區、基隆北海岸、東半部、恆春半島等地時晴時雨，午後各地山區、中南部近山區平地有雨，沒下雨時天氣仍悶熱。

針對南方低壓帶的發展，氣象局預報員黃恩鴻表示，目前發展較好的熱帶系統92W位處菲律賓西方，最快今天將發展為熱帶性低氣壓，明後兩日發展為今年第17號颱風獅子山，該系統將朝向華南、海南島前進。

▲雙十連假將有兩大熱帶低壓影響，可能分別發展為颱風獅子山（左）、圓規（右）。（圖／氣象局）

受到熱帶系統環流影響，周四到六期間台灣附近水氣增多，東半部、基隆北海岸、恆春半島降雨增加，其他地區雲量也會增多，國慶日當天熱帶系統遠離，天氣轉乾。

而在菲律賓東方的熱帶擾動93W則仍在發展中，最快明後天才可能升格為熱帶性低氣壓，周五以後才會才有明顯發展，路徑偏西、偏北、強度差異等不確定性都很大，成颱與否機會各半，若發展為颱風，就是今年第18號颱風「圓規」。