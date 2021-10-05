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颱風「圓規」估國慶日生成！專家示警：有秋颱共伴效應的趨勢

▲▼颱風將生成。（圖／翻攝自YouTube／賈新興）

▲颱風獅子山、圓規將陸續生成，圓規有機會與冷高壓產生共伴效應。（圖／翻攝自YouTube／賈新興）

記者李宜秦／台北報導

今年第17號颱風獅子山最快於明日生成，不過氣象專家賈新興指出，獅子山移動速度快，周四到周六帶來的水氣、雨量相對少，反而是國慶日起4天雨勢增加，因18號颱風圓規可能於國慶日當天生成，若長江流域以北有明顯冷高壓勢力，圓規就可能與東北季風產生共伴效應，為台灣帶來明顯降雨。

賈新興在YouTube影片中表示，最新的氣象預報顯示，今日至周六期間降雨強度有減緩趨勢，主因是可能生成的颱風「獅子山」移動速度比較快，因此水氣減少，為台灣帶來的降雨也減少。

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位於菲律賓東方海面的熱帶擾動，預計將於國慶日當天發展為18號颱風「圓規」，屆時圓規位於呂宋島東邊，而長江流域以北則有明顯的冷高壓發展趨勢，研究指出，在秋冬季時，颱風沿著呂宋島東邊往西移動，若長江流域以北有明顯冷高壓，颱風與東北季風交互作用下，就有機會發生秋颱共伴效應，目前預報資料可看出有此發展趨勢。

▲▼颱風將生成。（圖／翻攝自YouTube／賈新興）

▲賈新興指出，從最新的預報來看，有發生秋颱共伴效應的趨勢。（圖／翻攝自YouTube／賈新興）

賈新興表示，颱風獅子山在明日生成機會很高，會往北偏西北移動，朝向海南島前進，因移動速度快、水氣也少；颱風圓規則可能會於國慶日生成，將朝呂宋島往西走，朝向香港、澳門一帶移動，必須持續觀察長江流域以北是否有明顯冷高壓，若有，就可能出現共伴效應，下周一到周二東半部有局部大雨或豪雨，周日到下週四西半部也會有雨。

氣象局預報員黃恩鴻表示，目前發展較好的熱帶系統92W位處菲律賓西方，預計今天將發展為熱帶性低氣壓，明後兩日發展為今年第17號颱風獅子山，該系統將朝向華南、海南島前進。

受到熱帶系統環流影響，周四到六期間台灣附近水氣增多，東半部、基隆北海岸、恆春半島降雨增加，東半部、恆春半島有局部大雨，其他地區雲量也會增多，國慶日當天熱帶系統遠離，天氣轉乾。

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