下午4時截止！新北還有AZ餘額　侯友宜：歡迎台北來預約

記者黃巈禾／新北報導

中央4日開放第10輪第2劑AZ疫苗預約，台北市7.2萬劑名額全數額滿，導致部分民眾只能預約新北市施打，台北市也在4日緊急釋出3萬劑名額供民眾施打。對此，新北市長侯友宜表示，新北還有7%餘額，歡迎台北沒預約到的民眾來預約。

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）



新北衛生局副局長高淑真表示，目前第10輪預約時間到今天下午4時為止，新北在中午12點預約人數是16萬7千多人，預約率93%。

侯友宜表示，還有7%還沒預約，歡迎各地方，台北市如果沒預約到的可以到新北市來預約，還有7%的餘額，到下午4點才會截止。

中央流行疫情指揮中心4日晚間表示，北市應有12萬名額可預約，不懂為什麼要限量。對此，台北市副市長蔡炳坤4日表示，由於北市要考量各醫療院所量能，包括目前正在同步接種流感疫苗，另一方面要避免同一個接種點、不同疫苗造成混淆，且近來有縣市陸續發生BNT、AZ疫苗抽取狀況，所以謹慎交代各醫療院所要引以為鑑，不可發生類似情形。

至於中央開放第10輪AZ第二劑預約，蔡炳坤指出，已經加開花博爭豔館3萬劑量能，尚須預留2萬多劑提供65歲以上長者接種第二劑，此部分將協調醫院開設特別門診，提供預約接種。