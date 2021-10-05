體溫37.6℃被請去吹風！醫哀號2數字「沒什麼差別」卻不能買咖啡

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體溫37.6℃被請去吹風！兒科醫哀號2數字「沒什麼差別」卻不能買咖啡

▲天氣炎熱，民眾在外體溫也可能跟著升高。（圖／記者屠惠剛攝）

▲天氣炎熱，民眾在外體溫也可能跟著升高。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許若茵／綜合報導

因應疫情，進入各商家都要進行實聯制、量測體溫並消毒手部，若是溫度過高就無法進入店內。有醫師今發文表示，自己因為體溫37.6℃，被店員請到外面吹風，直到數分鐘後體溫降至37.4℃，才買到咖啡，直言以醫師立場，「37.6跟37.4真的沒什麼差別，卻影響到我能不能喝到一杯咖啡」。

天氣炎熱，許多民眾在外體溫都會短暫升高，但現在各店家都落實防疫實聯制與量測體溫，超過溫度恐怕就無法進入。小兒科醫師陳木榮今在粉專「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」發文分享，他要去買咖啡前，量了一下體溫為37.6℃，店員請他到外面「吹吹風冷靜一下。」。

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陳木榮接著表示，幾分鐘後，再次量測體溫降為37.4℃，他才順利買到咖啡。陳木榮嘆氣說明「站在醫生的立場， 37.6跟37.4真的沒什麼差別，卻影響到我能不能喝到一杯咖啡」。

文末陳木榮提醒，現在流感疫苗開打，呼籲民眾可以盡速接種，因為若是生病就醫很不方便，他也打趣說「更重要的是，37.6就不能買咖啡了……」。陳木榮指出，六個月以上就可以打德國雞蛋型GSK伏適流，3歲以上可以打德國細胞型東洋輔流威適，目前診所也有兩種自費流感疫苗，提供民眾施打。

▲公費流感疫苗施打對象與時程。（製圖／許若茵）

▲公費流感疫苗施打對象與時程。（製圖／許若茵）

公費流感疫苗自10月1日起分兩階段開打，第一階段開打對象為：

◎國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生
◎醫事及衛生防疫相關人員
◎65歲以上長者
◎安養、養護、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及其所屬工作人員
◎6個月以上至國小入學前幼兒
◎孕婦
◎具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、BMI≧30者、罕見疾病患者及重大傷病患者
◎6個月內嬰兒之父母
◎幼兒園托育人員及托育機構專業人員
◎禽畜相關及動物防疫人員

第二階段自11/15起接種，對象為50~64歲無高風險慢性病成人，疾管署提醒，打完疫苗後，仍請注意個人衛生保健及各種預防措施，維護身體健康。

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