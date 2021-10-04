北市游泳池開水療池、不開三溫暖　運動選手「3擇1」免戴口罩

記者黃巈禾／台北報導

因應疫情趨緩，游泳池和運動比賽逐步解封，台北市4日在疫情說明記者會進一步說明相關指引，游泳池開放更衣間、淋浴間、水療池，但不開放三溫暖、烤箱等；至於運動比賽，選手只要遵守3個方法其中一樣，比賽就可以不用戴口罩。

有關台北市游泳池營運指引包括：一、開放泳池、潛水池、入池前沖水區、更衣間、淋浴間；二、泳池容流人數為每8平方公尺至多1人；三、泳池水質ph值應維持在7.2至7.8之間、自由餘氯應維持在1至1.5ppm之間；四、浮板、泳具、吹風機得於清消後提供下一位使用；五、開放水療池（含SPA區）、遊戲池；六、不開放附屬設施（三溫暖、烤箱、蒸氣室）。

七、使用更衣間應全程戴口罩；八、入池前、上岸後及離開淋浴間應立即戴口罩，未戴口罩前，應與他人保持至少2公尺社交距離且避免與人交談；九、淋浴間使用後清消並間隔交替使用。

▲北市游泳池解封。（圖／取自免費圖庫pexels）



此外，台北市運動比賽舉辦指引包括：一、比賽選手／裁判具有健康證明，得於防疫計畫中申請比賽期間不戴口罩；二、比賽如屬開放觀眾入場或有輔助陪伴者，其座位席應採梅花座並維持室內１.5公尺及室外1公尺社交距離，並報經主管機關核准後辦理；三、工作人員及隊職員應於活動前兩週開始落實自我健康管理與監測；四、若有境外選手或工作人員，應配合中央流行疫情指揮中心防疫規定，並經主管機關核准後始得入場館訓練獲參賽。

柯文哲說，不管是選手還是裁判，打過一劑疫苗超過14天，以前得過疫情確診，確診6個月內體內抗體應該夠，不太容易再感染，若沒打疫苗還有一個辦法，7天內快篩或PCR陰性，這3樣有1樣，比賽就不用戴口罩。