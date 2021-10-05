男玩跳跳床炫技「後空翻」...下秒摔斷脖！6孩童全程目睹嚇壞

▲4旬男陪姪子們玩跳跳床，意外摔斷脖子。（圖／翻攝自Nottinghampost）

圖文／CTWANT

英國曼徹斯特（Manchester）上個月（9月）25日時發生一起不幸的意外事故，1名41歲男子大衛（David Small）在參加生日派對時陪著6名姪子玩耍，期間他想在跳跳床上做後空翻逗姪子；不料，卻出現重大失誤，他的頭部重重落地，導致脖子摔斷，雖緊急送醫但情況仍不樂觀，恐將終身癱瘓。

根據《Nottinghampost》報導，大衛為了讓姪子們開心，在慶生派對上表演後空翻，沒想到卻出了差錯，讓他頭部重摔至地面，造成脖子摔傷，6名姪子目睹全程紛紛嚇壞。親友發現大衛受傷後，趕忙通報救護車將他送往索爾福德皇家醫院（Salford Royal Hospital）治療。

經醫生診察，大位的2節脊椎錯位，後續幾天他的狀況仍持續惡化，目前脖子以下皆無知覺、四肢也無法動彈。醫師表示大衛需要先接受2場手術的治療，後續療程才會明朗。因此醫師先替大衛進行有關脖子下半部、背後上半部損傷的治療手術；不幸的是，手術後他受到感染，第2場手術的時程只得被往後推移。據醫師研判，大衛即使康復，恐也將留下某種形式的殘疾。

由於大衛平時皆獨自撫養母親，對6個姪子也相當照顧，加上此次也是想逗小孩開心才會發生意外，讓人相當不捨，「我們全都被嚇壞了。他只是在跳跳床上和孩子們玩耍，並且試圖逗孩子開心，這是他的天性。」

為了減輕大衛的負擔，親友們發起了一項募款活動，想替其籌措醫療費用，希望在大衛手術完成後，能順利讓他轉移到脊椎傷患的專門復健中心進行休養。

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