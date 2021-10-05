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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／江啟臣卸任黨主席　離別感言不忘20天後「下架陳柏惟」

記者徐政璿／台北報導

國民黨提前於今（5日）10時舉辦中常會，會中完成新舊任主席交接，朱立倫正式上任。卸任的主席江啟臣也前往參與交接典禮發表感言，他除了提到黨內團結之外，也不忘提到再過不到20天，台中第二選舉區，就要舉行淘汰不適任民代的投票。

江啟臣卸任感言全文

馬總統、吳副總統、吳主席，還有即將帶領我們面對更多挑戰的朱立倫主席，所有的中常委、現場的黨務同仁，透過直播觀看，我最敬愛的黨員先進，所有的中華民國派，大家早安大家好！

2020立委選戰的最後關頭，我與幾位參選夥伴一起合拍了一支宣傳廣告，也邀請朱主席擔任我們影片記者會發佈的嘉賓。當時我們的訴求就是，「我們一起，就是團結」。一年多過去，今天看到現場歷任主席共同出席，一起參與黨內民主程序交接的過程。更是證明：我們一起，就是團結。

團結是具體的行動，是回歸制度。這一次的選舉，證明了國民黨是一個成熟的民主政黨，是一個可以競爭激烈，但更會迅速凝聚，一致對外的政黨。朱主席在參選的宣言中提到，團結我們聽膩了！團結確實不應該只有口號，我也期待接下來的每一天，我們可以用行動來實踐團結，用行動面對我們共同的挑戰。

再過不到20天，台中第二選舉區，就要舉行淘汰不適任民代的投票。再過七十幾天，我們更要進行四項重要的全國性公投，讓所有的國人決定國家的重大政策。接連而來的工作，都將是朱主席與本黨同志共同的承擔，共同要克服的艱難任務。各位先進，我們已經透過民主程序決定了下階段帶領我們的隊長，期待本黨在最短時間內回歸戰鬥隊形，一起戰鬥到底。

也只有這樣，我們才能夠讓未來每一次投票，成為對民進黨政府的不信任投票。在民主的制度下，用選票革命，不但要下架不適任的民意代表，下架背離民意的政策方向，更要進一步下架這個政府，讓制定背離民意政策的閣揆下台！

我也要再一次感謝大家過去對於各項黨務推動的支持與付出。過程中，我們可以有不同的立場跟意見，但是我們的信念都是守護「中國國民黨」、「中華民國」這個我們共同的信仰。

我更要再一次謝謝與我一起共同走過一年多的黨務團隊，我們的努力已經在黨內留下重要而且深刻的印記，不但是百年歷史的一部分，更是接下朱主席繼續帶領本黨努力進前的基礎與能量。

再一次謝謝大家，我們一起，就是團結！我們一起，戰鬥到底。祝中國國民黨黨運昌隆，中華民國國運昌隆！謝謝大家。

▼國民黨主席江啟臣卸任。（圖／記者李毓康攝）

▲▼國民黨主席選舉開票,江啟臣出面發表談話。（圖／記者李毓康攝）

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