媽贊助4千約會！直男兒「1行程」妹子秒閃　原因笑噴：憑實力單身

▲高中的姪子約會失敗。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

憑實力單身！一名網友發文表示，他的姪子今年17歲，日前好不容易約了暗戀已久了女孩子出門，結果明明已經「萬事俱備，只欠東風」，最終姪子卻一臉落寞的回家。貼文曝光後，立刻引發熱議，許多網友都笑稱，「好歹也說去MTV打傳說吧」、「白白浪費媽媽的支援」。

這名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，他的姪子目前高二、17歲，日前因為好不容易約到暗戀很久的女孩出門，因此嫂子（姪子的媽媽）還贊助4000元，讓兩人可以好好約會。

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姪子出門才一個多小時就苦著臉回家，因此嫂子（姪子的媽媽）便詢問發生什麼事情？姪子說，「到了約定的地方，見到了對方，小女生問他說要帶她去哪裡玩？」而單純的姪子就回應女孩，「去小7打傳說」。

▲貼文逗笑不少網友。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

姪子話才說完，女孩就說自己要回家了，兩人也就沒有度過浪漫的假日。原PO和嫂子（姪子的媽媽）聽完後，笑到肚子痛，他也好奇，手遊真的比暗戀的女生重要？怎麼會約出門打傳說？原PO最後也補充說道，姪子最後有將4000元還給媽媽，沒自己收起來。

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「你姪子鋼鐵直男」、「給4000元，是不是想要提早抱孫子」、「至少7-11有冷氣，不是在公園曬太陽吧」、「靠實力單身」、「年輕人中就是年輕人，好可愛的約妹方式」、「小女生表示，原來當我是哥們，害我打扮一上午」、「沒經驗啦」。