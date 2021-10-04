「藍營鼓吹仇恨罷免3Q」　民進黨：積極澄清謠言、支持認真的立委

▲基進黨立委陳柏惟。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者陶本和／台北報導

針對台灣基進黨立委陳柏惟罷免案，民進黨高層表示，國民黨傾全黨欺負只有一席的小黨，這是不具正當性的政治報復，這是仇恨動員，所以要積極澄清謠言，力挺這位認真的立委。

民進黨高層表示，陳柏惟是年輕優秀的立委，而國民黨身為最大的在野黨，卻傾全黨欺負台灣基進只有一席立委的小黨，這是不具正當性的政治報復。

民進黨人士說，民進黨台中地區的黨公職也都支持陳柏惟，不認同國民黨和顏家用罷免方式進行報復；而民進黨方面，除了在地方協助外，在立法院和陳柏惟同事的許多民進黨委員也都公開表達力挺陳問政認真，是優秀的立委。

民進黨高層指出，罷免和選舉不一樣，他是仇恨動員，所以在野黨一定拚命鼓動仇恨值，所謂冷打或熱打的說法並不精確，重點是針對錯假訊息的抹黑和謠言要積極澄清與辯護，捍衛陳柏惟的名譽。

民進黨高層說，近期國內議題紛陳，罷免案集中在地方討論，後續仍要持續關注發展，鼓勵支持陳的人多宣傳他的政績、譬如陳柏惟擔任立委以來已接受了2915件陳情、196次會勘、134次口頭質詢、18次書面質詢、17次主辦記者會、205場社會公益活動、19個法律主提案、16個法律共同提案、2個公決案與立院出席率100％，這樣的成績是可以受公評的。