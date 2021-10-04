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恆大危機「接盤俠」呼之欲出！合生創展朱家4年前也救過王健林

▲▼合生創展創辦人朱孟依。（圖／翻攝界面新聞）

▲合生創展創辦人朱孟依。（圖／翻攝界面新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國恆大、恆大物業4日在港股無預警停牌，引起市場一陣恐慌，不過在陸媒報導廣州地產商合生創展擬斥資400億人民幣收購恆大物業51%的股份後，恆大系股票隨即由黑翻紅，恆大汽車更是收漲29.14％。雖然收購細節尚待說明，但合生創展背後的朱孟依家族已引起各方好奇，其曾在2017年助王健林脫困，斥鉅資收購5個萬達廣場資產的事蹟也再度被討論。

▼合生創展停牌，公告將收購另一間公司的股份。（圖／翻攝港交所）

▲▼傳合生創展擬收購恆大物業51%股份。（圖／翻攝港交所）

根據陸媒《證券時報》報導，在恆大物業確定買主之前，曾傳出碧桂園和萬科等擬收購恆大物業消息，但最終浮出水面的「接盤俠」，卻是廣州五大地產商中最為低調的合生創展。

報導提到，在此次暫停交易之前，碧桂園方面也透露過曾欲收購恆大物業的消息。當時，碧桂園服務執行董事、總經理李長江表示，「我們確實與恆大物業接觸過，但價格沒談攏。」

▼恆大深陷財務危機，收購案有望解開困局。（圖／CFP）

▲恆大集團創辦人許家印,恆大地產樓盤。（圖／CFP）

合生創展由朱孟依1992年在香港創立，業務涉及地產、科技、文旅及汽車等領域，從股權來看，合生創展為一家民營控股家族房地產企業，實際控制人、控股股東為朱孟依，持股53.26%，其子朱一航通過達富投資持有18.14%，去年1月朱孟依之女朱桔榕從父親手中接棒，擔任合生創展董事會主席。

值得一提的是，在2017年，萬達遭遇困境的時候，除了融創和富力出手相助王健林，還有朱孟依家族密切相關的珠江人壽。資料顯示，2017年珠江人壽以「股權收購」的方式受讓南昌西湖萬達廣場、益陽萬達廣場、大同萬達廣場、成都崇州萬達廣場、平頂山萬達廣場共5家項目公司100%股權，並以股東借款的形式提供項目後續開發建設資金支持。

▼王健林創辦的萬達集團也曾陷入債務危機。（圖／CFP）

▲▼王健林。（圖／CFP）

珠江人壽前5大股東中，有三家背後的實際控制人是朱氏兄弟，後者在建築、投資和不動產領域起家，第一大股東廣東珠江投資控股集團法定代表人為朱孟依之子朱偉航。

今年上半年，合生創展營收160.74億港元，同比增長49.71%，淨利潤56.32億港元，同比增長10.39%。截至今年6月30日，剔除預收款後的資產負債率約為63%，淨負債率66%。

數據還顯示，截至今年6月末，合生創展總資產3333.6億港元，其中，流動性資產2417.6億港元，而帳上現金及等價物達到397.6億港元。因此，倘若合生創展與恆大物業收購成真，該公司確實有足夠現金支付。

▼恆大創辦人許家印 。（圖／CFP）

▲▼ 恆大,許家印 。（圖／視覺中國）

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