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超高齡社會來臨　桃園再推「繼續僱用高齡者補助」方案

▲桃園多項補助繼續僱用高齡員工計劃上路。（圖／勞動局提供）

▲桃園多項補助繼續僱用高齡員工計劃上路。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

超高齡社會來臨，為鼓勵雇主持續僱用年滿65歲的退休員工，桃園市政府繼率先全國創新推出「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵」，今年首年受理申請、協助71家企業、繼續僱用逾250位高齡勞工後，目前首度開放「繼續僱用高齡者補助」等就業促進方案，即日起迄10月31日止，受理2022年度計畫申請收件，歡迎事業單位提出。

市府就服處4日表示，在少子化及高齡化的人口結構發展下，15歲至64歲工作年齡人口逐年下降，如何延緩中高齡及高齡勞工退離職場為桃園市重要就業議題。▲桃園多項補助繼續僱用高齡員工計劃上路。（圖／勞動局提供）

今年首度開始辦理「繼續僱用高齡者補助計畫」鼓勵雇主持續僱用65歲員工，藉由薪資補助鼓勵企業留用將屆退的員工，若雇主持續僱用屆齡強制退休年齡（65歲）員工達3成、僱用達6個月以上且繼續僱用期間不低於原薪資，前6個月每月補助1萬3,000元，第7至18個月每月補助1萬5,000萬元，最長可領取18個月的薪資補助，合計補助25萬8,000元。▲桃園多項補助繼續僱用高齡員工計劃上路。（圖／勞動局提供）

為協助中高齡勞工求轉職、待業者再就業，桃園市就服處持續透過各項就業促進方案，提升中高齡勞工就業媒合機會，如推出全國首創「桃園市中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」，藉由就業獎勵鼓勵退休或退出勞動力市場勞工重返就業市場，設籍桃園市年滿50歲以上的中高齡、高齡者，經勞動局就業職訓服務處推介並就業滿90日，核給1萬元就業獎勵金。

另推動「職場學習及再適應計畫」，事業單位或團體提供中高齡、高齡勞工職場學習及再適應的機會，可申請補助職場學習及再適應津貼與行政管理及輔導費，補助期間最長3個月；另為打造中高齡及高齡友善就業環境，透過「職務再設計」服務協助在職勞工，排除因體能退化所生工作障礙，提供就所需輔具及調整工作方法之措施，每人每年最高補助10萬元。

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