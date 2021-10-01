國旅券「翻倍加碼」共發240萬份！交通部證實：蘇貞昌同意了

▲國旅券可用於旅行業、旅宿業、觀光遊樂業、領有溫泉標章的業者。（圖／記者施怡妏攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局推出120萬份國旅券，目前已累計超過千萬人登記抽籤，中獎率僅約10％，交通部次長陳彥伯表示，已向行政院爭取再加碼120萬份、共發行240萬份，觀光局證實，近日已向行政院報告「加碼計畫」，不過實際加碼份數，則須由行政院決定。

交通部長王國材表示，因為國旅券受國人喜愛，為加速振興兼紓困觀光產業，交通部初步規劃加碼120萬張。行政院長蘇貞昌已同意支持。蘇貞昌指示，疫情無法出國，盡力導引民眾把一年出國八千億的旅遊花費盡力留在台灣，也幫助國內觀光業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光局業務組表示，日前已向行政院報告，民眾對於國旅券反應熱烈，希望能夠增加預算加碼，不過加碼份數等細節，須由行政院考量整體預算才能決定，目前還未收到確定加碼的消息。

觀光局表示，由於各部會振興券的登記情況都相當踴躍，除了國旅券外，農遊券、藝fun券也都超過千萬人登記，國旅券登記人數已累計近1100萬人，是各部會振興券中最熱烈的。

觀光局推出面額一千元的國旅券，10月12日起每周二抽出，共抽4周、限量120萬份，適用實體與線上觀光產業商家，不可找零，用期限自110年11月1日至111年4月30日止。