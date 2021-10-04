iPhone全球賣出20億支！2張表看歷年「狂漲」售價　比三星更保值

▲蘋果iPhone誕生14年以來，總銷量已經在近期突破20億。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

調查機構Asymco在最新報告中指出，在iPhone誕生14年以來，總銷量已經在近期突破20億。數據顯示，目前iPhone活躍用戶超過10億人，佔了全球26％；且隨著iPhone機型越來越多，價格分布也越來越廣。分析師更提到，iPhone 13是「有史以來最重要」的新系列，原因是它主動創造了人們想像不到的性能需求。

Asymco分析師德迪歐（Horace Dediu）在最新報告中指出，目前iPhone的活躍用戶超過10億人，且持續穩步上升。根據統計，目前iPhone用戶占全球智慧型手機用戶的26％，在美國市占率約為60％，英國則接近50％，比往年任何時候都還要高；此外，有超過14％的美國受訪者在過去2年內改用iPhone，在英國則為10％。

德迪歐提到，目前iPhone的產品線比過去任何時候都還要更大、更複雜，以美國售價來看，各種機型和容量讓價格提升至399美元至1600美元不等，從Asymco整理出iPhone歷年以來的價格變化來看，可以發現整體價格不斷升高，最初容量8G的3G機型售價僅400美元，最低價的則是容量32G的iPhone SE機型，最高價則為售價1600美元、容量1TB的iPhone 13 Pro Max。

▲iPhone歷年以來的價格變化。（圖／翻攝自Asymco，可點圖放大）



德迪歐表示，大約有4億名用戶使用同一部iPhone的時間超過3年，所以蘋果祭出大量「舊換新」優惠來刺激消費。他同樣整理了另一張圖表，解釋了蘋果和三星手機在2019年的價格跌幅，相較於蘋果手機穩定價格，三星手機最終價格通常遠低於最初售價。

▲iPhone與三星手機價格跌幅比較。（圖／翻攝自Asymco，可點圖放大）



雖然許多人認為iPhone 13系列了無新意，但德迪歐認為，iPhone 13是「有史以來最重要」的新系列，因為它不斷突破消費者對手機的需求，包含微距攝影、電影模式等，這些新功能更像是為新一代的YouTube、Instagram和TikTok網紅所設計。

德迪歐說，iPhone 13創造了手機該是何種模樣的全新認知，為根本不存在的需求提供了軌跡，「我們沒有要求微距、夜間模式、電影模式，而一旦我們有了這些功能，就會開始慢慢使用它，然後開始要求它。」他提到，iPhone和蘋果最特別的地方在於，「它提供了沒人要求，但人人都想要的東西。」

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