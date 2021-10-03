iPhone 13超缺貨　鄭州富士康員工十一長假「罕見休假5天」

▲iPhone 13在大陸買氣旺盛。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

iPhone 13在大陸仍處於缺貨狀況，大部分消費者訂購後都要等待超過10天才能拿到新機，不過，陸媒《時代週報》近日報導卻指出，全球最大iPhone代工生產基地鄭州富士康的內部員工透露，廠區「十一」長假期間放假5天，與往年都要加班的情況不同，「以前從沒這麼閒過。」

報導提到，iPhone 13在大陸目前仍處於較為缺貨的狀態，只有iPhone13 mini有少量現貨，「iPhone 13創下蘋果最長等待期」也在近期衝上微博熱搜，令許多網友在網路上吐槽「10多天等下來已快變成『忘機石』。」

▼鄭州富士康。（圖／CFP）



天風證券分析師郭明錤在研究報告中指出，新款iPhone在蘋果官方網站上預購開始後的運送時間可代表需求強弱，對投資人而言，兩週內、2至5週與5至6週以上的運送時間分別代表需求低於預期、符合預期與優於預期。

報導指出，多名產業專家表示，iPhone 13系列發貨緩慢，主要原因在於供應鏈零部件短缺以及銷售端新機購買熱情高漲所致。

全球最大iPhone代工生產基地鄭州富士康的員工也透露，相較於iPhone 13發表前夕的萬元（人民幣）獎勵招工，日均萬人入廠，目前廠區的招工計劃已經暫停，十一長假期間還放假5天，與往年都要加班的情況不同，「以前從沒這麼閒過。」