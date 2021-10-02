湖北十堰大爆炸26死「調查報告出爐」：搶修結束4mins後爆炸

▲湖北十堰市張灣區艷湖小區6月13日早上發生天然氣爆炸事故。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北十堰市張灣區艷湖小區6月13日早上發生天然氣爆炸事故，事故共造成26人死亡，138人受傷，其中重傷37人，直接經濟損失約5395.41萬元（人民幣，下同）。湖北省應急管理廳官方網站9月30日發布了《湖北省十堰市張灣區豔湖社區集貿市場「6·13」重大燃氣爆炸事故調查報告》，調查組認定，這起重大燃氣爆炸事故是一起重大生產安全責任事故。

事故直接原因為天然氣中壓鋼管嚴重鏽蝕破裂，泄漏的天然氣在建築物下方河道內密閉空間聚集，遇餐飲商戶排油煙管道排出的火星發生爆炸。

▲調查報告出爐。（圖／翻攝自央視）

調查報告顯示，涉事故建築物由東風汽車房地產有限公司向潤聯物業劃轉時，未提示或告知下方有燃氣管道穿過，其中現在負責運營維護事故管道的十堰東風中燃公司，從未對事故管道進行巡查，事發後巡線員為逃避責任追究，偽造補登了巡線紀錄。

事發前1小時，十堰市110指揮中心已接到管道泄漏報警電話，並派出警員到現場處置，燃氣公司也派出搶修人員到現場處置。搶修8分鐘後，搶修人員告知公安、消防人員處置結束、可以撤離，警員與消防在現場繼續觀察警戒和做好安監護，4分鐘後發生爆炸。

根據事故調查報告結果，其中11名事故責任人已被公安機關採取措施。